〈每日外資外匯觀點〉美元加速眨值 恐非遙不可及的事

美中互關領事館，兩國緊張局勢持續刺激市場避險情緒升溫，周一亞洲盤交易時間，現貨黃金最高來到 1943.92 美元，不斷創下歷史新高；美元指數則進一步跌破 94，最低來到 93.8254，創下 2018 年 9 月新低。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

耶魯大學高級研究員、前摩根士丹利亞洲區主席 Stephen Roach 在預期美元貶幅將達 35% 後，上周更認為，在美國赤字增加和儲蓄減少下，美元急速貶值短期就可見到，而非遙不可及的事。

貴金屬交易商 MKS SA 高級副總裁 Afshin Nabavi 表示，美中互關領事館，顯示兩國間政治緊張正處於最高點，美元表現積弱難振；再加上中東正處於非常糟糕的時期，市場避險需求正在高漲。

RBC Wealth Management 董事總經理 George Gero 指出，美元走軟也推動國際買家購買黃金和白銀，進一步推高黃金和白銀價格。

渣打銀行分析師 Suki Cooper 也認為，目前總體經濟環境持續有利於金價的漲勢，加上負實質殖利率進一步下跌，均促使美元指數跌到兩年多來的低點。

另一方面，聯準會的前瞻性指引也將影響美元走勢，荷蘭國際集團首席國際經濟學家 James Knightley 說，經濟前景的不確定性，可能讓聯準會維持謹慎的基調，並願意在未來必要時採取更多行動，很有可能在前瞻性指引中作出改變，容忍超過 2% 的通膨目標。