【車壇趨勢】狼真的來了！2020下半年國產CUV紙上談兵大PK

文｜鞠豪傑 Jet Chu

隨著 TOYOTA Corolla Cross 近日於泰國全球首發，台灣馬路上也多次拍到國產 TOYOTA Corolla Cross 的偽裝車，並預告於第四季將會在台正式發表，台灣 CUV 車市的「狼來了」終於確定不是空穴來風！而除了原本的 NISSAN Kicks 與 HONDA HR-V 外，目前已經在預售接單的 HYUNDAI Venus 也將於 9 月份上市，在各路兵馬都將到齊的狀態下，一場國產 CUV 大戰儼然即將開打，而各方的強項與弱點為何？且看以下分析。

●●神 A 轉生—TOYOTA Corolla Cross

TOYOTA Corolla Cross

※Good

1. 強勢品牌

2. 更大車格

3.ADAS 全配

4. 油電上身

5. 保值性優（應該）

※No Good

1. 到處都可以車聚

2. 油車搭載舊款引擎

車格介於 CH-R 與 RAV4 之間的 TOYOTA Corolla Cross 來說，她除了擁有目前國產 CUV 中最長的車長外，車寬也是最廣的，換來的就是更舒適的車內空間。

原本在去年底 TOYOTA 於日本發表了 Raize 這款小巧可愛的 CUV 之後，各媒體就開始謠傳這款車將 會是準備在台灣國產化的 CUV 車款，但在台灣缺乏停車位及養車成本偏高，車主普遍希望「一車多用」的心態下，Raize 太過純通勤導向的車格在台灣應該不會佔有太多優勢，所以類似的討論後來也就不了了之。而以車格介於 CH-R 與 RAV4 之間的 TOYOTA Corolla Cross 來說，她除了擁有目前國產 CUV 中最長的車長外，車寬也是最廣的，換來的就是更舒適的車內空間（應該與 Corolla Altis 差不多）與對手中最大的 487 升後廂容積，對於小家庭來說可說是剛剛好的選擇，甚至可能會搶走原本屬意 Corolla Altis 與 RAV4 的買家。

內裝幾乎與 Corolla Altis 相同！圖為右駕版本。

Corolla Cross 採用新一代的 TNGA-B 模組化平台、前麥花臣後雙 A 臂懸吊，動力則有 1.8 升自然進氣引擎（140 匹馬力）與 1.8 升 Hybrid 油電複合動力（122 匹綜效馬力）兩種，與 Corolla Altis 相同。其中 1.8 升 Hybrid 油電複合動力則是目前國產 CUV 中唯一的油電車款，對於行駛里程數高及營業用車主頗具吸引力。

較其他 CUV 更大些的車內空間，是 TOYOTA Corolla Cross 的最大優勢。

安全配備上，沒有意外的話將會與 Corolla Altis 相同，不分等級全車系標配 7SRS 氣囊、TSS (Toyota Safety Sense；含 PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持系統、LDA 車道偏離警示系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統)、ACA 主動過彎輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、DSC 檔位誤入動力限制系統等配備，也是目前國產同級車中唯一具有 ACC 的車款。

●●韓流小將—HYUNDAI Venue

HYUNDAI Venue

※Good

1. 韓皮歐骨

2. 帥氣分離式頭燈

3.ADAS 上身

4.6 種 Drive Mode＋Off-road 輕越野模式

5.62%HSS 鋼材高剛性車體

6.C/P 值高

※No Good

1. 沒有 ACC

2. 車格最小

3. 無油電車款可供選擇

Venue 有著休旅車格的高視野、高機能實用性，同時整體俐落線條重視恆久流行的細緻設計感。

雖然前年南陽實業就有以進口的方式率先引進 HYUNDAI Kona，市場的評價與反應也算不錯，但也由於進口稅金的關係，價格上（80~100 萬）較不具競爭力，所以蜜月期過後加上其他進口 CUV 的加入競爭，聲量也就被稀釋了不少。而在 6 月份南陽實業就搶先宣布要國產化在南韓與北美熱銷的 CUV—Venue，並開始全省巡迴展示接單，預計 9 月正式發表。

車室內由 8 吋懸浮式影音多媒體主機領銜，搭載 NAVI 導航系統以及 Apple CarPlayTM 和 Android Auto 行動裝置連結功能，並具備同級唯一的 6 種 Drive Mode 的 Off-road 輕越野駕馭模式。

Venue 有著休旅車格的高視野、高機能實用性，同時整體俐落線條重視恆久流行的細緻設計感。承襲 HYUNDAI 擅長的流體造型，新世代分離式頭燈造型既醒目又吸睛，外觀與內裝皆以 Two-tone 顯色穿搭。車室內由 8 吋懸浮式影音多媒體主機領銜，搭載 NAVI 導航系統以及 Apple CarPlayTM 和 Android Auto 行動裝置連結功能，加上同級唯一的 6 種 Drive Mode 的 Off-road 輕越野駕馭模式（這個有趣！我想試試看），另外，空間機能亦可自在變換後排座椅以及後廂空間組合。而 Venue 雖然在車格上較小，但 1,565mm 的車高卻與 NISSAN Kicks 相同，代表她擁有較佳的駕駛視野，頭頂也較無壓迫感。後廂基本容積則為 355 升，只能算是堪用等級，但可以後座 6/4 分離擴充行李廂容量。

空間機能亦可自在變換後排座椅以及後廂空間組合。

動力上採用 1.6 升 Smartstream 自然進氣引擎搭配新開發的 IVT 無段變速箱，能輸出 123 匹最大馬力與 15.7 公斤米最大扭力，表現算是中上。

動力上採用 1.6 升 Smartstream 自然進氣引擎，能輸出 123 匹最大馬力與 15.7 公斤米最大扭力。

後廂基本容積則為 355 升，只能算是堪用等級，但可以後座 6/4 分離擴充行李廂容量。

高剛性車體與安全配備一向是 HYUNDAI 的強項。Venue 車體結構超過 62% 採用 HSS 高剛性鋼材打造，並搭載「HYUNDAI SmartSense」ADAS 系統，具備「FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測)」、同級唯一「LKA 車道偏移輔助系統」與「DAW 駕駛疲勞警示系統」等，並且全車系標準配備 6 具 SRS 輔助安全氣囊，但比較可惜的是獨缺長途行車神器「ACC」，可能讓很多人在一開始就把她從候選名單中排除。但不到 70 萬（實際發表時甚至有可能到 65 萬）就可以入手是 Venue 的最大魅力，也有機會成為很多人的第一台 CUV。

●●現役冠軍—NISSAN Kicks

NISSAN Kicks

※Good

1. 國產 CUV 銷售第一

2. 年輕化動感造型

3.ADAS 上身

4. 第三代 HR15DE 全鋁合金 1.5G 引擎

5.17.3 km/L 一級節能油耗

6. 搭載 NISSAN 智行車聯系統

※No Good

1. 還是沒有 ACC

2. 無油電車款可供選擇

Kicks 外型上除了銳利的折線建構出整輛車的外表之外，短翹的車尾以及雙色的懸浮式車頂，還有雙色的車頂，也同樣帶來了更為鮮明的年輕樣貌。

去年底在台灣發表後立刻轟動，下訂後甚至還要等上好幾個月才能交車的 NISSAN Kicks，可說是 NISSAN 在台灣的翻盤之作。外型上除了銳利的折線建構出整輛車的外表之外，短翹的車尾以及雙色的懸浮式車頂，還有雙色的車頂，也同樣帶來了更為鮮明的年輕樣貌，包括了魚眼 LED 頭燈組和鯊魚鰭天線，訴說出更為亮眼的迷人風采。內裝亦延續了動感氛圍，採用了咖啡色混黑色的設定，並使用了大量的軟質塑料還有銀色的飾版，中控台上則有一個八吋的觸控主機，並同步支援 Apple Carplay 和 Android Auto 的功能，中央扶手內甚至還有進口車上才會有的「手機無線充電」功能，並同步提供了「智行車聯系統」，讓車主可藉由 APP 來進行操作，以當前的同級車來說，Kicks 的配備可是優等生。

內裝亦延續了動感氛圍，採用了咖啡色混黑色的設定，並使用了大量的軟質塑料還有銀色的飾版。

動力上，裝配全新第三代 HR15DE 全鋁合金 1.5G 引擎，採用源自東瀛戰神 Nissan GT-R 的 VR38 引擎鏡面缸孔熔射技術，以及 EGR 冷卻式廢氣再循環系統、TCV 擾流控制閥、E-VTC 電子控制正時氣門、發電機高回生系統，壓縮比高達 12.2！搭配全新第 5 代 X-CVT 無段變速系統，17.3 km / 一級節能油耗更是國產 CUV 之冠，省油與動力兼具。

全新第三代 HR15DE 全鋁合金 1.5G 引擎，採用源自東瀛戰神 Nissan GT-R 的 VR38 引擎鏡面缸孔熔射技術。

安全規格上，標配 Nissan INTELLIGENT MOBILITY 智行科技，擁有完整的主被動行車安全配備，包含 IEB 防追撞緊急煞車系統、P-IEB 行人防追撞緊急煞車系統、3A (AEB/ATC/ARC) 主動全時防護系統、FCW 前方碰撞預警系統、LDW 車道偏離警示系統、BSW/RCTA 後方盲區偵測系統、AVM 360 度環景影像監控、MOD 移動物體偵測系統等，但少了 ACC 是其唯一可惜之處，希望之後的小改款可以補上。

3D 超體感舒適座椅乘坐感舒適，可惜後座無法調整角度。

行李箱空間 428 公升，可透過六四分離達 910 公升。

雖說 NISSAN Kicks 應該是 TOYOTA Corolla Cross 最大的假想敵，但如果以現在的規格來迎戰的話，Kicks 應該沒有什麼勝算！比較值得期待的是甫於海外發表的 e-Power 油電車款，以 1.2 升三缸引擎發電機帶動純馬達驅動，可輸出 136hp/32.6kgm 的帳面數據，可說是十分的耀眼！裕隆日產預定在明年初引進 Kicks e-Power 油電車款，若能同時配合 ADAS 全面升級，肯定會有一番新氣象！

●●國產元老—HONDA HR-V

HONDA HR-V

※Good

1. 首部國產化 CUV

2. 品牌力強

3. 保值性優

4. 空間表現優異

※No Good

1. 沒有 ADAS，自然沒有 ACC

2. 無油電車款可供選擇

3. 久未改款更新

4. 價格較不具競爭力

前陣子 HR-V 亦小改款以因應更多的競爭者。

作為第一部在台灣國產化的 CUV，HONDA HR-V 不僅讓一般消費者買單，連小黃也成為她的愛用者，滿街的 HR-V 代表了她的妥善率與穩定性有口皆碑。而前陣子 HR-V 亦小改款以因應更多的競爭者，裝上了全新開發、具新式風格的前水箱護罩、前保桿、LED 霧燈及飾條 (S 版)、投射式魚眼頭燈 (VTi-S 版)、LED 星鑽頭燈 (S 版)、LED 導光型尾燈 (S 版)。在內裝部份，S 版採新式質感設計，在前座中控台、內門把、門邊、冷氣出風口以細緻質感飾條點綴。

全車系標配 Honda 智慧型免鑰匙啟動系統。

因為採用中置油箱設計，HR-V 的車內空間表現十分優異。獨步車壇的 ULTRA SEAT 多變座椅，後座採用 6 / 4 分離式，椅墊可以上掀或是椅背可以前倒的機構，實現豐富的座椅變化；將後座掀起時，後座的置物高度可以 Tall Mode 輕鬆置入高度較高的物品；將後座椅背前倒時，以 Utility Mode 變化出縱深的寬廣方正置物空間；搭配前座助手席的椅背後倒，還能以 Long Mode 放置超長型的物品。

寬廣的後座空間是 HR-V 的最大優勢。

後廂標準容積達 437 升，也是同級車中佼佼者

安全系統方面，搭載九大主動安全系統，將「VSA 車身動態穩定控制系統」、「Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統」、「HSA 斜坡起步輔助系統」、「EBD 電子煞車力道分配系統」、「BOS 煞車優先系統」、「CTS 智慧型方向燈」、「BA 電子式煞車力道輔助系統」、「ESS 緊急煞車警示系統」、「TPMS 胎壓異常警示系統」列為標準配備，加上 6 SRS 安全氣囊，基本上還在水準之內。不過也由於車款是上一個世代的設計，所以完全沒有升級 ADAS 系統的空間，這讓 HR-V 在面對其他三個競爭者時十分的吃虧，加上 HONDA 一向走較高價位路線（折扣也硬梆梆），所以這陣子路上幾乎很難看到 HR-V 的新掛牌車也不意外了。

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