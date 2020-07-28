普利司通和微軟合作 推全球首創即時胎況監控系統

輪胎大廠普利司通 (Bridgestone) 和軟體業巨擘微軟 (Microsoft) 頃力針對輪胎安全進行技術合作，合力推出全球第一套可即時回報輪胎毀損資訊的 TDMS(Tyre Damage Monitoring System 輪胎損傷監控系統，能在第一時間掌握輪胎的不正常現象並通報駕駛者，以降低問題輪胎可能導致的車禍事故。目前這套系統已經開始提供給商業車隊使用，以及使用 MCVP 平台的汽車。

▲普利司通這套 TDMS 不需額外加裝其他感應裝置等硬體，利用現有數據就可進行演算即時獲知胎況。

英國交通部曾經研究歷年道路交通傷亡事故的肇事原因，發現汽車事故中有 30% 是因為機械故障所引起，其中輪胎因素佔了大約 3%。普利司通表示，輪胎一般會有問題主要都是出現四種狀況：壓力不足、橡膠疲勞、不規則磨耗、以及路緣石造成的損傷，因此開發一套能夠即時監控胎況的數位系統對於行車安全至關重要。

▲行駛中輪胎出現狀況，系統就會立即回報。

自 2012 年起，許多國家開始強制要求汽車必須加裝 TPMS(胎壓偵測器)，協助駕駛者避免因為胎壓過低發生事故。雖然定期保養與能達到檢查輪胎疲勞和磨耗的目的，不過對於畢竟對於輪胎在使用中出狀況而導致的事故沒有太多幫助。為了填補這樣的遺憾，普利司通的 TDMS 就可以派上用場，系統透過 MCVP(微軟連線車輛平台) 雲端架構整合感測器獲得的數據，透過演算法檢測影響輪胎表面和胎體的事件，再將危險通報駕駛者，以採取適當的措施解決狀況。目前市場上並沒有類似的同級監控系統可以做到這一點，特別是普利司通這項技術不需額外安裝其他硬體就能達成。

▲透過 TDMS 收集的數據，可以協助負責的機構前往改善道路狀況，也能通報其他車輛注意路況。

TDMS 不只是知道輪胎在什麼時候出狀況，還會記錄下在何處發生損傷，因此事後可以追溯當地的道路狀況或是基礎設施設計上的瑕疵，提醒負責的公家機關注意坑洞或是其他危險鋪面的存在與位置。未來自動駕駛車也能因此受惠，因為系統會自動回報危險訊息給附近的其他車輛，以及雲端數據儲存庫。

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