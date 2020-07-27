空頭緊咬美元走弱 日圓搶下避險貨幣首選

美元指數延續四周來的跌勢，周一進一步跌到 2 年來新低，隨著美元近期走弱，美國商品期貨委員會 (CFTC) 數據顯示，資產管理基金經理人正加碼美元空單，為今夏美元疲軟走勢作準備，並押注做多日圓、歐元、加幣和瑞士法郎，使得美元的跌幅更加擴大。

目前正在做空美元澳幣的對沖基金 K2 資產管理研究主管 George Boubouras 表示，強勢美元已經完全結束，尤其美國的疫情艱難、對聯準會不得不進一步調降利率的預期升高，再加上大選的不確定性正在上升，都不利美元走勢。

彭博美元指數創下近 2 年來新低。(來源：Bloomberg)

此外，美中近期互關領事館引發兩國緊張情勢升級，橋水創辦人 Ray Dalio 也認為，美中衝突不斷，勢將進一步傷害美元走勢。

愈走弱投機客就愈看空

美元走弱引發投機客更看空美元，截至 7 月 21 日當週，美元淨空單增至 188.1 億美元，較前一周大增 166.5 億美元，並來到 2018 年 4 月以來新高水位。

十年期美債殖利率周一來到 0.577%，創下歷史新低，交易員預估，本周的聯準會利率決策會議上將釋出更多寬鬆信號，美國第二季經濟成長率恐較去年同期大跌 35%。

風險偏好惡化不足支撐

澳洲國民銀行 (NAB) 外匯策略主管 Ray Attrill 說，美債上漲、殖利率下跌，反映出美國經濟復甦緩慢，並降低了美元的吸引力，目前光是市場風險偏好惡化還不足以支撐美元走勢，恐怕需要市場信心更加惡化，才能重新擦亮美元作為儲備貨幣的避險特色。

日圓上攻 105 關鍵價位

國家銀行的外匯策略師 Rodrigo Catril 認為，美元作為全球儲備貨幣卻跌跌不休，日圓可能會成為避險資金替代效應下的受惠者，日圓兌美元近兩年來始終未能升破 105 關鍵價位，但目前美元空頭及日圓多頭的押注增多，有機會趁勢突破。