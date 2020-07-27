更貼近高階運動錶的思維！GRAND SEIKO陶瓷圈兩地時間新款發表。

文｜王偲宸 Amanda Wang

GRAND SEIKO 不久前發佈了 SBGE253、SBGE255、SBGE257 三款運動錶，黑、藍、綠三色陶瓷錶圈是亮點，加上兩地時間以及防水 200 米的性能，在面盤細節的配色上也更加鮮明搶眼，做出 GS 運動系列過去比較少見的年輕化。

（左起）SBGE253、SBGE255、SBGE257 ｜錶徑 40.5mm、不鏽鋼材質、時間及日期指示、第二地時間指示、動力儲存顯示、Spring Drive 機芯 9R66、防水 200 米、建議售價 NT$ 195,000

不知道因為今年是 GRAND SEIKO 60 週年大生日的關係，還是從 2017 年正式獨立之後的這幾年，開始摸索出符合自家步調的策略模式，今年的 GRAND SEIKO（以下簡稱 GS）動作似乎比往年還頻繁。從一月開始就發動了首波攻勢發表四款藍面限量款，之後雖然受到疫情影響取消了三月的東京錶展，但還是照原訂計畫發表了他們今年的新錶款，其中還包括我們影片介紹過的兩枚全新機芯 9SA5 和 9RA5，六月的時候也大動作在巴黎凡登廣場開了全球旗艦店，今年的 GS 似乎已經不再低調，開始找到讓別人看見他們的方式了。

SBGE257 綠色的主調搭配黃色的第二地時間指針，做出 GRAND SEIKO 運動系列過去少見的鮮明配色。

七月 GS 也發表了三款運動錶 SBGE253、SBGE255、SBGE257，指針式兩地時間配上陶瓷圈，搭的是 Spring Drive 機芯 9R66。如果要回推起它的第一代應該要算是 SBGE201，面盤的配置和功能完全一樣，搭的機芯也是同一顆，最大的不同之處在於尺寸、以及 SBGE201 用的是可旋式錶圈，這也是 GS 第一次用上旋轉錶圈，運動錶的身份因為這個細節變得更加明確。相較之下這次發表的三款陶瓷圈 GMT，乍看下不太像運動錶、或者應該說不太像我們印象中的典型運動錶，要有計時功能、要有旋轉錶圈等條件。不過更進階來講，它比較像是具備實用性能的運動風格手錶，兩地時間、陶瓷圈、加上防水 200 米，錶徑 40.5mm 大小適中、錶身厚度也滿剛好，完全可以把它當成性能比較強大的正裝款來看。

GRAND SEIKO 的運動錶在資深設計師久保進一郎的詮釋下，定位是「具機能性的正裝錶」，因此不會散發出典型運動錶會有的粗獷感，而是具備進階性能的日常佩戴款。

之前我們的 GS 小學堂曾經訪過 GS 資深設計師久保進一郎，按照他的說法，GS 運動錶在他的定義下其實是「具機能性的正裝錶」，這次的新錶分析起來也毫無懸念可以歸在這個脈絡下，畢竟對日常生活會碰到的使用情境來說，已經算是達高標的規格了。黑、藍、綠三色陶瓷圈是這次的亮點，GS 過去就出現過黑陶瓷和藍陶瓷，這次加入綠陶瓷新色，雖然兩年前 SEIKO 的 SLA019J1 就出過綠色陶瓷圈，不過 GS 和 SEIKO 的檔次畢竟還是有別，品管的準則會有些區隔，這次能在新款 SBGE257 用上綠陶瓷圈，某程度上也代表著 GS 在陶瓷圈的燒製技術上有了更進階的成效。之前 GS 就曾解釋過陶瓷易碎的特性用在潛水錶這種錶種上還是有風險的，因此以 GS 的邏輯來推敲，陶瓷圈用在這種算是半運動款的樣式上，比起潛水錶也更能發揮它的材質特性。

GMT 加上陶瓷圈是這次的重點，過去 GRAND SEIKO 曾出現過黑色和藍色陶瓷，這次則加入綠色陶瓷圈的嘗試，以抗刮耐磨的特性強化錶款性能。

這次的三款新錶 SBGE253、SBGE255、SBGE257，分別對應黑、藍、綠三個顏色，第二地時間的指針採用明亮的對比色，讓第二地時間更好讀取，面盤上的 GMT 字樣也和指針採用一樣的顏色。錶圈上是 24 小時制的偶數小時，面盤外圈則又做了一道切面指示出單數小時，而且這次的外圈還根據面盤顏色切出雙色代表日夜，除了細節上變得更精緻之外，在實用層面上也更加提升，越來越有高階運動錶架勢。

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】