台積電帶頭領軍 5G長多飆股讓你賺不停

撰文: 龔招健

新冠病毒疫情重創全球經濟，台股大盤 3 月 19 日跌破 10 年線，最低來到 8,523 點，之後跟著美股止跌反彈，一路驚驚漲，並於 7 月 15 日漲到波段高點 12,320，創近 30 年新高。

台股第 1 季急挫，但科技股相對不受疫情衝擊，甚至受惠疫情所衍生的居家遠距上班、教學、網購及線上娛樂等商機，加上 5G 相關商機啟動，以及空前寬鬆的資金環境，激勵許多科技股大漲 5 成到 1 倍以上，近期有漲多拉回整理的壓力，投資人可趁各公司公布第 2 季財報及未來展望之際，仔細檢視，從中挑選股價整理過後仍有機會再創新高的長多科技股，納入投資組合。

以台積電（2330）為首的科技股，是引領這波台股多頭行情的主要功臣。儘管歷經新冠疫情及美國擴大封殺華為，台積電 2020 年 7 月 16 日舉行法說會公布的第 2 季財報仍達高標，並且預期下半年營運將優於上半年，全年財測目標及資本支出也同步調升，多家國內外券商在法說會之後紛紛調高目標價。

近期熱賣新書《產業隊長教你看對主流產業選飆股》作者張捷指出，台股急跌之後強彈，台積電功不可沒，這座「護國神山」並非浪得虛名，而台積電下半年營運展望優於上半年，還調高全年財測，雖然股價已部分提前反映，但 5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等長多題材尚未結束，短線股價可能小幅拉回整理，中長期再創新高的趨勢不變。

相較於台積電，高階手機鏡頭大廠大立光（3008）對第 3 季展望沒那麼樂觀，第 4 季能見度也不高。前台股基金經理人林成蔭解讀認為，這可能代表手機市場目前還在谷底，未來隨著疫情減緩，因疫情而延宕的消費可能在今年底、明年初爆發，看好高速運算、遠距上班（筆電）相關需求。

台股上市櫃公司必須在 8 月 14 日前公布第 2 季財報，科技股投資人除了檢視第 2 季的營收獲利，要特別留意近期國內外科技龍頭大廠法說會可能釋出的多空訊息與展望，從中找出下半年營收獲利動能相對明確的個股，並且在股價拉回、量縮整理時分批布局，畢竟股價漲多之後，通常需要一段時間量縮沉澱，整理完之後才有利於向上再攻。

台股有基本面與資金面優勢

外資大幅賣超之後開始回補

整體來看，台股資金動能無虞，上半年光靠內資就打敗賣超高達 5 千億、6 千億元的外資，讓台股成為亞股第一強，主要是因為高股息殖利率吸引資金龐大的國內壽險等大戶買盤，加上台商資金大量回流。

回顧第 2 季，歐美疫情大爆發，景氣急凍導致美股連續重挫，台股被拖累。儘管美國疫情仍嚴峻，史無前例的救市方案激勵美股大漲，同樣由科技股領漲，並帶動服務業及製造業景氣從谷底緩步爬升，外資也在 6 月回補台股。若中國及歐美疫情今年冬天不再大幅惡化，明年全球景氣將大幅上揚（低基期效應），外資勢必擴大回補台股。

台股以科技股為主，基本面相對優異，但許多個股近期大漲過後，基本面跟不上的疑慮逐漸浮現。不過，張捷仍審慎樂觀看待台股後市，他引述國泰投信董事長張錫在 7 月初公開發表的看法：「台股第 2 季光靠內資就嗨翻天了，等到明年基本面跟上，肯定迎來大行情！」

身兼台灣投信投顧公會理事長的張錫認為，利率走低會拉高股票的本益比，過去本益比到 15 倍時要小心，到 20 倍就是高點，因當時利率為 5%，但現在利率降至接近零，而各國央行都在印鈔票，預期未來 3 年都不會升息，當資金瘋狗浪來時，不要預設指數高點；長期來看，台股本益比可以拉高到 30 倍、40 倍，如到 40 倍，可到 2 萬點，甚至會到 3 萬點。

全球 5G 商機 2021 年起爆發

相關科技股獲利與本益比提升

張錫指出，今年台股主要基本面優勢包括：台灣是少數經濟成長率仍維持正成長的國家，且台股平均股息殖利率在全球是數一數二；其次，台灣科技產業緊跟 5G、AI 趨勢，下半年蘋果推出 5G 新手機又帶來供應鏈利多。不過，受疫情等因素影響，歐美及中國經濟成長衰退，加上真正的 5G 商機明年才爆發，此時若台股一下子衝過歷史高點反而不健康，明年則值得期待。

台積電是台股市值最大的「權王」，權重約 23%，預期在台積電撐盤之下，第 3 季台股若回檔整理，指數跌幅可能不會太大，但張捷提醒，近期盤面出現「拉台積電股價，出中小型股」現象，因此下半年選股必須更加審慎，但以科技股來說，基本上還是要鎖定 5G、Mini-LED 相關題材。

張捷建議，投資人可優先關注近期美國針對中國 5G 龍頭華為實施新禁令所衍生的受惠股，例如：IC 設計大廠聯發科（2454）、瑞昱（2379），以及跟台積電 7 奈米以下高階先進製程放量連動的晶圓測試與材料檢測族群，包括雍智（6683）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、閎康（3587）、宜特（3289）等。

此外，亦可留意其他受惠潛在轉單的蘋果、三星、OPPO、中興等手機供應鏈，以及中國持續去美化（減少或停止向美商下單）之台灣 IC 設計、砷化鎵、CCL 等族群，如掌握 IC 智財或提供特殊應用 IC 設計服務的力旺（3529）、世芯 - KY（3661）、M31（6643）。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 8 月號第 155 期