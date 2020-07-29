單身行不行？財務規劃好自然行 單身族如何補強4個理財弱點？

撰文: 李美虹

現代社會的婚姻觀有兩極化現象：不是很年輕就結婚，就是晚婚或不婚！晚婚或單身的人越來越多，雖然是一人飽、全家飽，但如果沒做好財務規劃，人生下半場恐會過得不如意。

不知道你有沒有發現：周遭單身朋友越來越多，40 歲以上仍不婚的人比比皆是。其實，不論男女，單身可以是一種暫時狀態，也可以是一個出於自由意志的選擇。只不過現代女性因為經濟獨立，所以越來越多人選擇單身。但單身與雙薪家庭不同的是，資金來源少了一半，因此，雖然人生計畫表上只需要考慮一個人的需求，看似單純，其實卻更需要規劃，才能走得順遂，享受一個人的自在生活。

不同階段的單身狀態，理財規畫的重點也有些不一樣，不過都有共同的弱點。想要過好一個人的生活，一定要設法對這些弱點「謝絕往來」，以下提供 4 帖理財弱點的補強藥方，單身族一定要服用。

花錢沒節制

→開始記帳管理收支

沒有家庭負擔的單身族，經常是「一人飽、全家飽」，與朋友高興聚餐、唱 KTV、出國旅遊、新貨上市絕對光顧…… 外在誘惑這麼多，很容易花錢就沒節制，淪為月光族，尤其是年輕單身族，對未來有著不確定感，更是缺乏存錢的毅力。

其實不只年輕人，不少收入頗豐的中年單身族，銀行存款也常常不到 6 位數，證明了「賺得多不一定存得多」，因此，想要無後顧之憂地享受單身生活，第一步就是要能控管支出，而這就得從記帳做起。透過記帳，才能了解錢的流向，堵住不必要的花費。

同時，建議單身族可以把各類支出比重預先分配好，例如把收入分成 4 等份：50% 為基本的生活必須開銷，30% 用於投資，10% 是保費支出，剩下的 10% 彈性運用。當某類支出超過設定的比重時，就要想辦法降低。

此外，有些單身族會想有自己的窩，但購屋貸款占月收入比重應該不超過 30%（屬於必須開銷項目），如果房貸支出過大，其他生活開銷就要想辦法縮減。

缺乏理財動力

→設定努力的目標

「退休還很遙遠，現在不用想這個！」安於現狀很容易，但是很少有人問自己：「N 年後，我想做什麼？為了達成這個目標，該怎麼做？」分析單身族缺乏理財動力的主要原因之一，就是沒有目標，只過今天、不想明天。

有了理財目標，才有努力的動力，單身族如果能為自己設定明確的目標，就能針對目標擬訂計畫，按部就班達成。

缺乏風險意識

→記得替自己買平安

單身族自己就是家庭唯一的收入來源，萬一不幸生病、沒有收入，在沒有另一半可以依靠下，就更需要有分擔風險的備案，而保險的功用就是提供保障，當發生「萬一」時，生活費、醫療費等都可由保險理賠金來支應。

不過，繳交的保費太高，會壓縮儲蓄的能力，導致沒有額外的錢用來投資，建議包含意外險、壽險、醫療險等保障性保險，保費最好別超過收入的 10%。

投資沒有紀律

→堅持就能變有錢

單身族對於「投資」通常處於兩種極端：一是完全不投資，另一種則是跟著市場漲跌而亂投資，只有極少數的單身族是有紀律地長期投資。

當市場好時一窩蜂投入，市場不好時又暫停投資，這是一般人的通病。事實上，市場漲跌在所難免，採用定期定額投資法，就能戰勝人性。定期定額的精神是，趁低檔加碼，攤低平均成本，等行情好轉時，就能大幅提升報酬率，因此行情越差，越不該停止扣款，反而應該高興可以趁機撿便宜。

如果每月拿 9 千元定期定額投資基金，假設年化報酬率 10%，30 年後可以累積到 2 千萬元！對於月薪 3 萬元的單身族來說，9 千元是月薪的 30%，只要做好支出控管，一定拿得出這個金額，困難的是有沒有辦法持續投資 30 年不間斷，這就是「紀律」的重要性。只要能紀律投資，任何理財目標都不難辦到。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 8 月號第 155 期