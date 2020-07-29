〈房產〉聯合報改建豪宅已揭露出售逾90億元 忠孝東路最熱賣豪宅

據台北市地政雲百戶社區統計，指標豪宅「聯合大於」、「聯合大哲」總計已有 38 戶的實價揭露資料，平均交易總價 2.43 億元，平均成交單價為每坪 193.1 萬元，此豪宅成為忠孝東路上最熱賣的新豪宅，房仲業者指出，目前觀察重點在正義國宅改建後推出的價格能否超越。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市近年完工的地標與景觀豪宅，持續有實價揭露價格釋出，不少在預售時都有每坪 200 萬元以上的成交紀錄，現在豪宅案普遍銷售期都拉的很長，從預售一路賣到屋齡 5、6 年。

曾敬德說，造成此現象主要原因，一方面可能是開發商惜售對價格有所堅持，一方面則是目前買方多自用且可挑選產品多元，因此銷售時一戶一戶慢慢去化，不過指標地標型豪宅社區，即使是慢慢去化，其所累計金額也相當可觀。

此次新揭露的「聯合大於」成交資料顯示，27 樓成交 2.21 億元，成交總價和上下樓層相近，換算每坪單價約 208 萬元，建案主訴求 1500 坪的大基地開發，且四面臨路，戶戶標配景觀陽台。

雖然「聯合大於」、「聯合大哲」的區位不在信義計畫區的範圍內，但高樓層可觀賞陽明山的山景與信義計畫區景觀，同時鄰近信義計畫區、捷運市府站、國父紀念館、大巨蛋與松山文創園區，並強調防震安全，是台北市辦公大樓改建的成功案例。