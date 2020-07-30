〈房產〉交通建設到位外商進駐 商仲：板橋商辦租金將翻轉

台北市辦公租賃市場在供不應求、頂級辦公創價帶動下，10 來年間租金上漲 23%，不少企業開始移往台北中心外圍或是新北市有商辦供給的區域，如內湖、南港或板橋，而板橋也正以新明星的姿態出線。

商仲業者指出，對於剛成立的公司，板橋的商辦租金較經濟實惠；依經濟部商業處統計新北市新設公司，今 (2020) 年上半年以板橋位居第一，共有 480 家新設公司登記，占新北市 14%，顯現板橋為新北市企業熱愛進駐之地。

近幾年外商持續看準台灣經濟穩定及創新力，紛紛提高對台灣的投資，對於辦公大樓需求強勢，位於板橋的「台北遠東通訊園區」第二期一整棟出租給 Google，第一期也被 Amazon、Sony 陸續進駐，高薪及高消費的帶動下，勢必連帶翻轉板橋產業聚落的聚集。

信義全球資產總經理柯宏安表示，板橋為新北交通機能最完整的核心樞紐，不只有高鐵、台鐵、捷運還有即將完工的新北板橋轉運站，加上重大建設以及百貨公司林立，活絡整體板橋房市，加上板橋人口眾多消費力強，對於服務型產業商機大，進駐設置辦公室的意願提高，也吸引鄰近的新莊、土城、樹林區的企業進駐。

依實價登錄顯示，新北最高摩天大樓，位於板橋新站路上的「Mega Tower」，在 2019 年 37 樓揭露一筆交易，創下當棟最高行情，租金每坪 1785 元，已逼近台北市南京東路四、五段平均租金行情，板橋因純辦大樓較少，許多公司只能登記在住宅大樓裡，因此若有位在主要幹道上，如中山路、中正路、民生路、文化路，且是純辦大樓更為搶手。

柯宏安表示，板橋商圈又以板橋車站商辦租金行情最高，落在每坪 1200-1600 元；江子翠商圈租金行情落在 850-1200 元；台北遠東通訊園區平均租金行情落在 1200-1400 元，在外商進駐為板橋增添話題，日後板橋商辦將崛起，包括環狀線板橋站招商案，預計興建商辦大樓，總樓地辦面積約 1.1 萬坪；另外，萬豪集團與馥華集團聯手打造 31 層樓五星級飯店及商辦的複合式大樓；大型建設陸續到位，將持續吸引投資人前來投資。