國建今年擬推六大新案 小檜溪首案公開已售6成 單價創區域新高

國建 (2501-TW) 今年預計推六大新案，包括桃園小檜溪重劃區將推兩案，其中首案「國泰川青」公開後已售出 6 成，兩戶頂樓戶也售出，以每坪 45 萬元，創區域新高價。

國泰建設在桃園小檜溪重劃區推出的首案「國泰川青」，基地 1343 坪，總銷 28 億元，由璞園團隊代銷，開價每坪 38-45 萬元，每坪均價成交在 40 萬元，兩戶頂樓戶更以每坪 45 萬元創區域高價。在同一區的「國泰川青」二期建案，也預計於 9 月、10 月推出。

國泰建設今年預計推六大新案，包括桃園小檜溪重劃區將推兩案，北市南港也將推都更案，新北市央北重劃區也有新住宅案推出，台中、台南也有新建案。

今年上半年桃園移轉棟數 2 萬棟，占整體六都比重 18.55%，且年增 13.1%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，房仲業者指出，桃園重劃區多，小檜溪、中路重劃區綠覆率更高於 10%，優於桃園其他重劃區，成後疫情時代的焦點。

信義房屋 (9940-TW) 指出，桃園｢小檜溪｣重劃區目前最搶手當屬面南崁溪的景觀宅，平均單價 32-34 萬元間，此區吸引桃園大業大有區及東區兩個鄰近生活圈的換屋族。首購族則偏好選擇桃園「中路」重劃區，該區規劃純住宅區，擁有風禾、水秀、向陽公園等超過 9 公頃的公園綠地優勢，綠覆率超過 10%。