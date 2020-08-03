〈書摘〉財務報表是中小企業的賺錢神器

數字不是來嚇你，是來幫你─有能力創業或經營一家小公司，是因為有出色的產品或服務，和一流的專業能力；但這些特質並不表示公司會賺錢。

你開車嗎？當開著車在道路上奔馳著，會發現沿路充滿著速限指標，時時警惕著駕駛安全。而財務文件上的數字就好比速限標識，標識本身不需要傳遞所有的訊息，因為你已經了解它的意義，特別是若你曾經收到超速罰單，就會了解它所引申的含義。

如同車上儀表板有車速表、油量表及油壓表，想像一下財務儀表盤上那些小小的數字吧，如果要經營好一個事業體，在做出決策時，就該學會處理某些數字問題，更該學會看懂三個重要的財務數據─損益表、現金流量表及資產負債表。

損益表 (Income Statement)

也可稱之為損益淨值表 (Net Income Statement)、利潤表 (Profit & Loss Statement, P&L) 或收益計算書。接露一家公司是否有獲利還是虧損的表單，就像車速表一樣。通常第一行是營收 (營收淨額)，記錄著當月份銷售金額；第二行為銷貨成本，也就是用於製造一個可銷收產品的直接成本，其包含直接人力成本和直接原料成本。

對於一位小公司的經營者而言，損益表可以替你回答下列的關鍵問題：

現在我們的生意賺錢嗎？

我們的產品和服務是對的嗎？

我們的定價是否可以讓我們達到合理的報酬，同時也兼顧市場競爭力？

我們的毛利率是否健全，足以讓我們順利經營這門生意？

我們知道真正的直接成本的金額嗎？

我們該如何得知行銷手法是否有所收穫？

我們的客戶群是對的嗎？

我們該如何事半功倍？

損益表可以披露出你的生意是否正在獲利，打平，或正處於虧損狀態。當你看到獲利開始衰退時，就應該開始找出改善與調整的點。

你的定價策略：你的生意是如何對其人才、產品、及服務定下價格，將影響到有多少客人願意買單。

客源的多元化：每一位向你進行交易的客人都會向你的生意注入一定的現金流，而一間健康的小公司組合應當包含許多的客人，因此任何一位客人都不應超過你這門生意的淨收入的百分之十五。小公司的經營者絕對需要學會如何瞄準潛在客源並管理好現有的客人，以避免任何一位客人對公司的大部分收入造成過大的風險。

產品和客戶的毛利率：多數的小公司經營者都不了解，經營一門生意並不是將核心放在收入，而是放在毛利率。毛利率是你手邊現有的，可以用來支付你所有的營運費用的銷貨毛利。了解毛利率對於你在你的小公司所扮演的角色至關重要，反之，不清楚公司毛利率的經營者會在生意虧錢或是哪裡虧錢這點毫不知情。嚴重者可能陷入糟糕的財務窘境。

固定和變動費用：就像收入，並不是每樣費用都是一致的，得搞懂其中的差異性。

行銷費用以及投資報酬率：在思考不周全的行銷方案上白白浪費了錢是無效的，相反的，精準地使用行銷資源才有機會增加投報率。

現金流量表 (Cash Flow Statement)

損益表像是車速表，可以看出警戒線的位置，但不會告訴你在剩下的油還可以跑多少公里，因此現金流量表就像油表，警告著駕駛油快沒有了！身為經營者，看到油表該思考與判斷的是：自己的車款 C.C. 數有多大、需要加怎樣的汽油，要加多少油能跑多少里程？如果路況比較特殊，該怎麼判斷油耗狀況。

如果想打造並維持健康的現金流，就需要學習校準細節的本事：

開立請款單或發票 (invoice) 的政策：開立請款單是極小的細節，卻可能促進或摧毀客戶間的關係。

催收政策：不管喜不喜歡，經營一家公司的同時，都要變成討債公司，向賴帳的客戶收款。催收政策不是在交易談成後才想到，而是在一開始就採取鞏固客戶關係的一環，做好溝通工作。

延後收款：維持公司正向的現金流，應收帳款的穩定性是必要的，如果提供不必要的延後付款，很難說不會增加公司損失風險。

與供應商打交道：對任何一家中小型企業而言，供應商都是價值鏈中重要的一環，尤其在公司的規模不大，並未占對方相當比重的營收時，你的生意可能是後面才會被處理。因此，學習如何和供應商協調出一 個對自己有利的付款條件相形重要。

與銀行打交道：運用完整且清晰資產負債表，能夠成為和銀行溝通的重要媒介，讓銀行成為合夥人，向銀行借錢都不是壞事，只是一個經營得當的公司更懂得運用短期或長期資金來建立公司資產。

因此，一份好的現金流量表可以回答幾個基本問題：

我的公司有足夠現金支付未來 3 個月的帳款嗎？

那些費用是我可以大幅削減，又有那些對我的生意是至關重要的？

在一年中屬於於淡季的月份裡，該如何建議化現金需求？甚麼是申請授信的好時機？

資產負債表 (Balance Sheet)

這份表單乍看之下不有趣，但卻跟油壓表一樣，將公司整體經營穩健程度與財務實力嶄露無遺，內容包括了公司成立以來尚未還清的貸款和負債，公司所有資產的價值，及公司淨值。換言之，一個經營者應該追求資產負債表上正數的淨值，這會影響後面跟銀行申貸的金額大小和條件；如果要賣掉這間公司，也能讓公司處於好價格。

所以，端詳資產負債表時，應該注意到幾個問題：

我的公司是否負債太多？這些負債是否換來良好的投資報酬率？

公司債務是正確的樣態？

相較於債務，資產的價值是增加或減少中？

公司擁有多少營運資金？

公司的存貨多寡？太多還是太少？

結語

最後，建議每天、每週及每月建立認真看待「財務儀表板」的習慣，才能隨時觀察到那些項目比率成長，又有哪些項目的比率正在衰退？以利即時準備好簡單易行的對應政策，期待下一個週期或期待的週期內能有所改善。

【書籍介紹】

書名：財務報表是中小企業的賺錢神器：王牌講師親授，10 堂課終結數字恐慌症，把財報變獲利神隊友

出版社：商業週刊

出版日期：2020 年 7 月

【作者】

唐恩 ‧ 富托普勒 Dawn Fotopulos

中小企業財務諮詢師 ‧ 數字恐慌終結者。富托普勒曾是花旗集團的副總裁和華爾街交易員，擁有 20 年協助小型企業轉虧為盈的豐富經驗，創辦屢獲殊榮的人氣網站「小公司的大幫手」（bestsmallbizhelp.com），針對中小企業提供實用資源和建議。她目前是 Job Creators Network 的執行長、紐約市國王學院商學系副教授。

富托普勒開授深獲好評的「給數字恐慌者的財會課」，而有「數字恐慌終結者」之譽。

【譯者】

向名惠

畢業於泰國的朱拉隆宮大學國際財經貿易系，特別擅長會計和財經報表。曾在花旗私人銀行擔任全職的英文財經月刊翻譯，處理財務和理財投資相關的報表和消息。

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