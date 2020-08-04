營建署住宅補貼申請今起開跑 三大變革一次看懂

內政部營建署住宅補貼申請今 (4) 日起正式開跑，第一梯次受理至 8 月 31 日止，相較往年，今年有三大變革，除了名額大幅增加外，各縣市的所得上限也同步放寬，此外，租屋者也不必再為了申請補助大費周章的遷戶籍。

住宅補貼可分為三大類，分別是租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼。租金補貼是協助無力購屋者補助 12 個月，須向租賃住宅所在地的地方政府申請；自購或修繕住宅貸款利息補貼，由政府負擔部分貸款利息，須向戶籍所在地的縣市政府申請。

變革一、加開受理梯次、名額倍增

一年一度的住宅補貼申請以往都落在 7、8 月，內政部今年起改為二梯次辦理，第一梯次自 8 月 4 日至 8 月 31 日，共開放 10 萬戶，預計明年 1 月底撥款；第二梯次為 2021 年 1 月 18 日至 2 月 5 日，開放 2 萬戶申請名額，預計明年 6 月底撥款。

住宅補貼以往申請名額限額 6 萬戶，今年倍增至 12 萬戶，各縣市加碼戶數不同，以六都來看，人口最多的新北市提供約 2.4 萬戶，為全國最多；台北市、桃園市分別提供 17722、17000 個名額，分居 2、3 名；台中市 16674 戶、高雄市 16381 戶、台南市 8257 戶。

變革二、租屋無須遷戶籍

內政部原先規定申請者必須將戶籍遷至租屋處，才得以申請租金補助，今年取消這項規定，改以「租屋事實」認定，意即持有租賃契約，就可以向租屋所在的縣市政府提出申請。舉例來說，民眾戶籍在高雄，租屋處在台北，仍可向北市府提出租金補助申請。

此外，內政部刪除部分限制，無須再將「申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶」，列入查調財稅資料的家庭成員，並刪除未滿 40 歲申請人須已婚或與直系親屬同一戶籍的限制。

變革三、所得上限放寬

內政部原先限制申請條件，「每人每月平均所得」須低於「最低生活費」的 1.5 倍，今年放寬至最低生活費的 2.5 倍，意即提高所得上限，將讓更多單身、雙薪或有小孩的家庭，增加申請機會，不過，各縣市政府的薪資所得標準不盡相同，民眾申請前可先行計算。