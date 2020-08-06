中美公債利差擴大 人民幣強升逾300基點

低利環境、市場對疫情反應鈍化，資金追逐風險性資產，導致美元持續走貶，帶動周四 (6 日) 凌晨離岸人民幣收在 1 美元兌 6.9434 人民幣，盤中更一度升破 6.94 大關，最終升值 312 基點，創下 5 個月新高。

人民幣強升的趨勢，也使今 (6) 日中國外匯管理局將人民幣中間價一口氣調升 314 基點，報 1 美元兌 6.9438 人民幣。

而早盤離岸人民幣仍持續走升，截至上午 09:23 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9359 人民幣，升值 52 基點，升幅 0.07%。在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.9368 人民幣，小貶 2 基點。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

統計數據顯示，7 月份美元指數貶值 4%，人民幣兌美元則升值 1.4%，再加上 7 月份中國公債殖利率持續上揚，中美 10 年期公債利差月均達 233 基點，較 6 月份擴大 24 基點，使得人民幣匯率升勢穩健。

美元指數在 3 月 20 日至 7 月 30 日的期間內已貶值約 10%。根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公佈的數據顯示，截至 7 月 28 日為止當周，美元的投機淨空頭部位已高達 242.7 億美元，不但較前一週的 188.1 億美元激增 29%，還創下 2011 年 8 月以來新高紀錄。

美元近數日的走貶，主要受到美國兩黨對新一波財政刺激計劃意見分歧，反觀歐盟方面已就 7500 億歐元的歐元復興基金達成協議，邁出歐盟財政政策相互合作的重要一步，再加上美債殖利率逼近歷史新低等因素影響，均導致美元走勢不樂觀。