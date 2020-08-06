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〈紐約匯市〉風險偏好受提振 美元續貶 英鎊強漲

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉風險偏好受提振 美元續貶 英鎊強漲(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉風險偏好受提振 美元續貶 英鎊強漲(圖片:AFP)
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面對疫情威脅，各國爭相祭出更多刺激措施，加上各家企業財報強勁，歐美股市走高，提振市場風險偏好情緒，週三 (5 日) 美元持續下行，與此同時，歐元區經濟活動回彈、美國新一輪刺激法案卡關、美債殖利率走低。

週二 (4 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.60%，至 92.820。稍早一度接近上週觸及的兩年多低點 92.593。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

歐洲和美國企業紛紛繳出強勁的財報，使得大量資金湧入歐美股市，投資人更傾向持有風險較高的資產時，美元作為避險貨幣通常會貶值。

Cambridge Global Payments 駐多倫多分析師 Karl Schamotta 說：「我們顯然看到全球市場的風險偏好有所回升，主要是因為美國經濟表現相對於其他國家特別差。」

隨著風險情緒改善，澳幣美元上漲 0.47%，至 0.7194 美元；避險貨幣走貶，美元瑞士法郎跌至五年多低點，最新下跌 0.6%，報 0.9082 美元

近幾週來，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟前景的威脅，也令美元承壓，美國股市也對海外投資者更具吸引力。

在 ADP「小非農」就業數據發布後，美元跌幅進一步擴大，7 月美國私營企業新增就業人數報 16.7 萬人，大幅低於市場預期，凸顯在美國疫情尚未緩和之下，重返工作崗位的速度正急遽放緩。

「疲軟的 ADP 數據預告著，週五非農就業數據將進一步走弱，這對於美元兌其他主要貨幣匯率的前景構成壓力。」

投資者密切關注新一輪刺激法案進展，民主黨人希望白宮讓步，以期就失業補助方案達成協議。經過一週多的討論，官員們在週三劃定界線，據悉他們將週視為協議完成或中止談判的最後期限。

據知情人士透露，白宮提出提供每周 400 美元的補充失業救濟金，補助至 12 月 14 日到期，但民主黨人拒絕，他們堅持每周 600 美元

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 此前透露，有可能會在本週末前達成協議，以便聯邦參議院和眾議院進行表決。

眾議院議長佩洛西說：「我們一直在支持每週 600 美元的救助。共和黨提議每週只發 200 美元，這無法滿足美國雙薪家庭的需要」；共和黨員則認為，每週 600 美元的補助金太優渥，會削弱民眾就業的意願。

週三英鎊強漲，在英國央行利率會議前夕，擺脫弱於預期的經濟數據影響，英鎊美元週三上漲 0.41%，至 1.3113 美元。市場預計英國央行將維持利率不變，不過將針對通膨、GDP、失業等議題提供一系列經濟措施和預測。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

投行 ING 說：「英國央行正在對負利率政策進行積極審查，但我們認為英國央行採取任何果斷行動還為時過早。」

服務業是英國經濟的支柱，英國服務業上月的讀數從 6 月份的 47.1 升至 56.5，顯示 7 月經濟活動加速回升，但仍未達到經濟學家的預期 56.6。

隨著歐洲各國放寬防疫措施，歐元區 7 月份商業活動恢復溫和擴張腳步，而官方資料顯示，6 月零售銷售也回彈至疫情爆發前的水準。

IHS Markit 週一 (3 日) 發布最新報告，隨著疫情封鎖措施逐步放寬，需求出現反彈，歐元區 7 月採購經理人指數 (PMI) 終值報 51.8，為近 1 年半以來首次擴張。

歐盟統計局 (Eurostat) 週二 (4 日) 發布最新報告，歐元區 6 月生產者物價指數 (PPI) 止跌回升，較上月增加 0.7%，增幅優於市場預期，並終結今年 2 月以來跌勢。

截至週四 (6 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 92.820。-0.60%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1864 美元。+0.03% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3113 美元。+0.41% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7194 美元。+0.47%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3264 加幣。-0.40%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.59 日圓。-0.09%

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