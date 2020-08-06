〈房產〉住展風向球7月指標分數創今年新高 連3個月黃藍燈

代表北台灣房市新建案市場概況的住展風向球，7 月分數為 34.4 分，創今年新高，較 6 月的 33.7 略增 0.7 分，分數連五個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號已連續三個月站穩黃藍燈。風向球的六大構成項目中，看屋來客組數上揚。

住展研發長何世昌表示，新建案市場買氣穩定，建商推案量能居高不下，加上不少指標建案趁暑期推出銷售活動，吸引大量人氣，使風向球分數持續往上攀升。

何世昌並指出，今年房市風雲變化莫測，在疫情爆發當下，多數消費者等著建案跌價、或想大幅殺價。但不過短短幾個月時間，一般消費者不僅大幅殺價沒機會，因投資需求出籠帶動房價上揚，消費者不僅殺價不成，反而被逼著加價才能買到房子，箇中原因就是預售屋轉售風潮再起，手腳慢的消費者只能買轉售戶，購屋成本自然會墊高。

住展調查顯示，經過 520 檔期旺季推案潮後，7 月預售屋推案量依然強勁，約有 700 億元大量，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 信義「信義 The One」、士林「鐫月」和「家居雲邸」、大同「德璞永樂」、文山「吉美信義」；新北市 - 板橋「大璽 MASTER」、汐止「I-WIN 百富特區」、新店「文心念念」、中和「好站」、土城「新潤心城」、林口「富堡仁愛」；宜蘭縣 - 宜市「謙和」；桃園市 - 中壢「龍騰 MRT」、桃園「合雄 5 號花園」、龜山「禾悅花園」與「秉和好運 - 品悅區」；新竹市 - 東區「富宇擎天」；新竹縣 - 竹北「豐邑 TECH PARK」等案。

7 月新成屋則略增至 800 戶，其中案量達 15 億元以上的指標建案為新北市 - 板橋「興富發大禾」、新莊「馥都湛」等。

在新建案市況方面，7 月風向球追蹤的指標案平均來人組數續升每周 34.7 組，比 6 月每周 29.5 組上揚，來人組數再創今年以來最高點。看屋來人組數持續升高，主因除與房市景氣好有關，近期不少指標建案舉辦銷售活動，尤其暑期較風行的親子活動，也提升民眾出門看屋意願。

由於新建案市況強強滾，建案議價率持續縮小。若趨勢不變，8 月議價率分數可能會再往上升。議價空間減少，不僅代表消費者砍價空間更小，同時也意味著新建案價格正在緩慢上漲當中。

何世昌認為，展望接下來的市場，因美國正討論第二輪紓困方案，政府大灑幣的政策暫時不會改變，而美國狂印鈔將加重新台幣升值壓力。在這種情況之下，預料到年底前台灣央行也不會收緊資金，國內房地產活絡的動力將持續下去。