美元反彈 離岸人民幣一度回貶逾200基點

美元在周四以小貶作收後，周五 (7 日) 亞洲時段出現反彈，而離岸人民幣出現短線獲利了結賣壓，一度貶值逾 200 基點，貶至 1 美元兌 6.9622 人民幣。在岸人民幣則是相對平穩，最高貶值不到 100 基點。

今 (7) 日中國外匯管理局將人民幣中間價上調 30 基點，報 1 美元兌 6.9408 人民幣，續創近 5 個月新高。

截至上午 10：04 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9548 人民幣，貶值 132 基點，貶幅 0.19%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.9569 人民幣，貶值 34 基點，貶幅 0.04%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

即便人民幣升勢暫時止住，但市場仍不改人民幣走升的看法。對沖基金 MKS PAMP 指出，美元持續貶值對人民幣匯率上漲主要反應在兩個層面，一是 8 月 6 日美元指數已創下今年新低 92.49，相對帶起人民幣匯率估值，二是過去一個月美元大跌逾 4%，驅使越來越多全球資金湧入新興市場，這也拉升人民幣匯率估值。

MKS PAMP 認為隨著中美利差擴大至歷史高點的 243 基點，加上美元貶值持續侵蝕持有美債的實質殖利率，全球資金對人民幣資產的配置需求增溫。今年 7 月，逾 70 家海外投資機構透過債券通管道完成第一次的人民幣債券交易，推動人民幣匯率成功升至 7 字頭以下。

6 月初以來，在岸人民幣對美元匯率自 7.13 下方逐步升值至 6.95 附近，已反彈約 1800 個基點。

同時，美債實質殖利率（名目債券殖利率－預期 CPI 變動）已跌至 - 1.06%，創下歷史新低。與此同時，美元指數貶破 93 關卡，創下近 2 年來新低。

另一方面，根據彭博數據顯示，中國是唯一一個 2020 年上半年海外資金淨流入股市與債市的亞洲經濟體。

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