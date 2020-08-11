 1

〈紐約匯市〉市場靜待8月15日美中會談 美元持穩 英鎊走強

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉市場靜待8月15日美中會談 美元表現持穩 英鎊走強(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉市場靜待8月15日美中會談 美元表現持穩 英鎊走強(圖片:AFP)
Tag
瑞郎失業美元匯率澳幣歐元英鎊匯率貨幣疫情紓困法案財政刺激川普失業救濟金補助國會新冠肺炎

美中關係日益緊張，市場靜待 8 月 15 日第一階段貿易協議會談，週一 (10 日) 美元持穩，投資人高度關注美國下一輪財政刺激措施，週一美元英鎊歐元和瑞郎走強。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (10 日) 上漲 0.20%，至 93.595，儘管上週五的非農就業報告暫時緩解人們對勞動力市場的擔憂，但美元指數仍連續第 7 週疲軟，該指數在 7 月份累計下跌 4%。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

在民主、共和兩黨的紓困案談判陷入膠著之際，美國總統川普上週六 (8 日) 簽署 4 項行政命令，續為數百萬美國民眾提供援助，

川普提出方案包含提供失業補助、延後薪資稅、減免學生貸款以及停止執行租戶遷離令等，其中，失業補助將為美國民眾提供每週 400 美元的額外失業救濟，較 7 月底到期方案的 600 美元更少。

紐約 OANDA 市場分析師 Ed Moya 說：「國會上週沒能通過新一輪紓困案，川普總統的行政命令為市場帶來一些刺激，但仍不夠」他補充，「本週很可能會出現盤整，歐元長期前景樂觀，市場將出現逢低買入潮。」

德國商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 寫道：「一點刺激總比沒有刺激總要好。」她補充說：「至少市場似乎是這樣認為，這也成為美元走強的原因。」

豐業銀行 (Scotiabank) 分析師 Shaun Osborne 認為，美元中期走勢將維持疲軟，但並不會劇烈走跌，他認為短期盤整或適度修正的可能性較大。

Osborne 說：「過去兩年支撐美元的基本面變得更加不利，未來幾個月，非美元的貨幣前景或回報會更好。」

上週末美元走強主要因為美中緊張局勢升溫，美國對 11 名中港官員進行制裁，進而推動美元避險需求，中國外交部週一 (10 日) 嚴厲斥責美國行徑，宣布即日起，將針對 11 名涉港議題表現惡劣的美方人士實施制裁報復。

在中美衝突加劇的背景下，兩國計畫在本月評估雙方第一階段貿易協議執行情況，會談將於 8 月 15 日前後舉行。

英鎊美元週一走強，上漲 0.1% 至 1.3074，分析師透露，英鎊有繼續上行可能。

投行 MUFG 在報告中表示，過去兩周英鎊一直是表現最好的 G10 貨幣。除非整體投資人風險情緒惡化，否則英鎊短期內很可能延續其升勢。

盤中英鎊美元上漲 0.23%，至 1.3081 美元，一度觸及 1.3104 美元。MUFG 補充，如果英鎊美元能夠突破今年初高點 1.3200，則有可能測試 2019 年 12 月高點 1.3500 大關。

盤中時段，歐元美元下跌 0.3% 至 1.1746 美元歐元兌瑞郎上漲 0.2% 至 1.0773，升至 1 週來高點。而美元兌瑞郎上漲 0.3% 至 0.9152 瑞郎；避險日圓持平於 1015.93 日圓

隔夜數據顯示，中國 7 月工業活動回升，提振經濟復甦的希望，並推動早盤歐洲股市上漲。挪威克朗兌美元匯率上漲約 0.4%，至 9.0285。

紐幣美元下跌 0.2%，至 0.6585。澳幣美元下跌 0.1%，報 0.71525，澳洲面臨第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，部分地區重啟封鎖措施，週一該國新冠肺炎 (COVID-19) 創下每日新增死亡記錄。總理莫里森 (Scott Morrison 表示，聖誕節前不太可能取消澳洲境內邊界封鎖。

澳洲央行週五下調經濟展望，並預估第三季國內生產毛額 (GDP) 將下跌至少 2 個百分點 ，並警告失業率將維持數年高位，澳洲經濟要全面復甦恐比最初預想的要更加漫長。

截至週二 (11 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.595。+0.20%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1738 美元。-0.18% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3074 美元。+0.10% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7153 美元。+0.06%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3354 加幣。+0.03%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.94 日圓。+0.00%

相關新聞