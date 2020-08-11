〈紐約匯市〉市場靜待8月15日美中會談 美元持穩 英鎊走強

美中關係日益緊張，市場靜待 8 月 15 日第一階段貿易協議會談，週一 (10 日) 美元持穩，投資人高度關注美國下一輪財政刺激措施，週一美元兌英鎊、歐元和瑞郎走強。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週一 (10 日) 上漲 0.20%，至 93.595，儘管上週五的非農就業報告暫時緩解人們對勞動力市場的擔憂，但美元指數仍連續第 7 週疲軟，該指數在 7 月份累計下跌 4%。

在民主、共和兩黨的紓困案談判陷入膠著之際，美國總統川普上週六 (8 日) 簽署 4 項行政命令，續為數百萬美國民眾提供援助，

川普提出方案包含提供失業補助、延後薪資稅、減免學生貸款以及停止執行租戶遷離令等，其中，失業補助將為美國民眾提供每週 400 美元的額外失業救濟，較 7 月底到期方案的 600 美元更少。

紐約 OANDA 市場分析師 Ed Moya 說：「國會上週沒能通過新一輪紓困案，川普總統的行政命令為市場帶來一些刺激，但仍不夠」他補充，「本週很可能會出現盤整，歐元長期前景樂觀，市場將出現逢低買入潮。」

德國商業銀行分析師 Thu Lan Nguyen 寫道：「一點刺激總比沒有刺激總要好。」她補充說：「至少市場似乎是這樣認為，這也成為美元走強的原因。」

豐業銀行 (Scotiabank) 分析師 Shaun Osborne 認為，美元中期走勢將維持疲軟，但並不會劇烈走跌，他認為短期盤整或適度修正的可能性較大。

Osborne 說：「過去兩年支撐美元的基本面變得更加不利，未來幾個月，非美元的貨幣前景或回報會更好。」

上週末美元走強主要因為美中緊張局勢升溫，美國對 11 名中港官員進行制裁，進而推動美元避險需求，中國外交部週一 (10 日) 嚴厲斥責美國行徑，宣布即日起，將針對 11 名涉港議題表現惡劣的美方人士實施制裁報復。

在中美衝突加劇的背景下，兩國計畫在本月評估雙方第一階段貿易協議執行情況，會談將於 8 月 15 日前後舉行。

英鎊兌美元週一走強，上漲 0.1% 至 1.3074，分析師透露，英鎊有繼續上行可能。

投行 MUFG 在報告中表示，過去兩周英鎊一直是表現最好的 G10 貨幣。除非整體投資人風險情緒惡化，否則英鎊短期內很可能延續其升勢。

盤中英鎊兌美元上漲 0.23%，至 1.3081 美元，一度觸及 1.3104 美元。MUFG 補充，如果英鎊兌美元能夠突破今年初高點 1.3200，則有可能測試 2019 年 12 月高點 1.3500 大關。

盤中時段，歐元兌美元下跌 0.3% 至 1.1746 美元，歐元兌瑞郎上漲 0.2% 至 1.0773，升至 1 週來高點。而美元兌瑞郎上漲 0.3% 至 0.9152 瑞郎；避險日圓持平於 1015.93 日圓。

隔夜數據顯示，中國 7 月工業活動回升，提振經濟復甦的希望，並推動早盤歐洲股市上漲。挪威克朗兌美元匯率上漲約 0.4%，至 9.0285。

紐幣兌美元下跌 0.2%，至 0.6585。澳幣兌美元下跌 0.1%，報 0.71525，澳洲面臨第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，部分地區重啟封鎖措施，週一該國新冠肺炎 (COVID-19) 創下每日新增死亡記錄。總理莫里森 (Scott Morrison 表示，聖誕節前不太可能取消澳洲境內邊界封鎖。

澳洲央行週五下調經濟展望，並預估第三季國內生產毛額 (GDP) 將下跌至少 2 個百分點 ，並警告失業率將維持數年高位，澳洲經濟要全面復甦恐比最初預想的要更加漫長。

截至週二 (11 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.595。+0.20%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1738 美元。-0.18%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3074 美元。+0.10%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7153 美元。+0.06%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3354 加幣。+0.03%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.94 日圓。+0.00%