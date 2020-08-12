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〈紐約匯市〉下一輪紓困案陷僵局 美元持平 英鎊走跌

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉下一輪紓困案陷僵局 美元持平 英鎊走跌(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉下一輪紓困案陷僵局 美元持平 英鎊走跌(圖片:AFP)
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美國下一輪財政刺激法案談判陷入膠著，削弱風險胃納能力，週二 (11 日) 美元持穩，僅微幅上漲，美中關係日益緊張，市場關注 15 日第一階段貿易協議會談，避險日圓、瑞郎兌美元彌補部分虧損。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週二 (11 日) 上漲 0.08%，至 93.640，一度觸及盤中高點 93.709。早盤時段由於歐元漲破 1.18 美元美元自一週高點回落。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 表示，上週紓困案談判破裂後，白宮代表週二也沒能與國會民主黨領袖討論新一輪紓困案，McConnell 發表評論後，美股走低，美債回落。

投資人希望，共和黨和民主黨能夠解決紓困案的分歧，盡快推動新紓困案，支持美國 3000 多萬名失業者。

Bannockburn Forex 駐紐約分析師 Marc Chandler 指出，新一輪紓困案恐怕會僵持一段時間，這將是個大問題。

「對於那些不希望失去每週 600 美元失業補助的民眾而言，就等於失去了收入，市場也會施流失消費力。」Chandler 說道。

美元日圓觸及三周高位 106.68，美債 10 年期殖利率升至四周高位。歐元日圓上漲 0.5%，報 106.53 日圓

分析師表示，由於財政刺激措施陷入僵局以及中美緊張局勢加劇，美元目前仍將被視為避險天堂。

在美國對 11 名中港官員進行制裁之後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一晚間表示，在美上市但不符合會計準則的中國或他國企業，將於 2021 年底前從美國證券交易所退市。

目前市場對美中衝突的反應不大，但分析師認為，這可能影響長期前景。對美中貿易高度敏感的澳幣紐幣美元週二逆轉漲勢。

歐元外，英鎊和其他商品相關貨幣，如澳幣加幣以及挪威克朗等兌美元普遍走弱。英鎊美元週二下跌 0.17% 至 1.3048 美元

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

稍早英鎊一度上漲，此前英國央行副總裁 Dave Ramsden 週二表示，如果英國經濟放緩並再次陷入困境，英國央行將加碼量化寬鬆 (QE) 政策。

歐元美元上漲 0.04%，至 1.1744 美元。德國 ZEW 經濟景氣指數上升至 8 月的 71.5，遠優於經濟學家預期的 58.0，反映出對德國疫情復甦的期望持續增加。在經濟數據的推動下，歐元稍早觸及盤中高點 1.18 美元上方。

Tempus Inc 分析師 Juan Perez 稱，歐洲在應對疫情方面，政治和經濟形勢上都已經比美國穩定得多。

Rabobank 分析師 Jane Foley 表示：「我們需要等到 9 月，才能看到歐元美元的明確方向。」

截至週三 (12 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.640。+0.08%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1744 美元。+0.04% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3048 美元。-0.17% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7143 美元。-0.08%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3302 加幣。-0.38%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.50 日圓。+0.51%

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