琢白開國際盤 站穩信義豪宅200萬俱樂部

從去年底美中貿易戰到今年橫掃全球的疫情，將九成以上旅外台商和在海外留學就業的豪 2 代、富 3 代都回到台灣居留，加上美國發動「QE 無上限」，讓滯台資金浪潮水位高漲，地產專家表示，信義計畫區豪宅，沒有意外，再次成為超強吸鈔機。統計數據顯示，今年前 5 個月，信義計畫區有 11 筆億元豪宅成交，總成交金額超過 21.5 億元，等於每兩周就賣掉一間豪宅。

代銷業者慕樺廣告比較成交價格數據後發現：近一年信義計劃區中古豪宅成交行情都在 150-180 萬間，唯獨美國白派建築大師操刀的「琢白」，成屋後已成交戶全數站穩 200 萬俱樂部 VIP，「這些具有國際視野的豪 2 代、富 3 代和新創初代開始掌握購屋決定權，大多獨鍾國際建築大師的高級訂製款豪宅。」理查麥爾白派建築的白色堅持、幾何秩序、比例美學，將紐約國際大城當代最經典的建築風格，首次原汁原味扎根信義計畫區，讓新富豪們回到台北也能看到紐約白派大師的作品，就不難理解，在具有國際背景的新富世代開始參與決定該買什麼樣的房子時，會在信義豪宅圈掀起「麥爾白」熱。

信義計畫區近年傳出多位普立茲克建築獎的大師推出作品，包括 Richard Rogers 規劃元利 D3 四季酒店、Renzo Piano 設計富邦 A25 辦公大樓，以及紐約白派建築大師 Richard Meier 設計的超豪宅「琢白（55TIMELESS）」。其中，「琢白」是信義計劃區內唯一有普立茲克光環加持的住宅項目，可以私人購買珍藏，市場以時尚圈術語形容為「私人訂製款豪宅」、「高級訂製款豪宅」，稀有性和唯一性的價值，在信義計劃豪宅圈中脫穎而出 200 萬元身價的超豪宅作品。

「琢白」位於捷運象山站豪宅圈，基地面積達 1058 坪，樓高 31 層，周邊豪宅包括「台北信義」、「寶徠花園」、「冠德遠見」、「慕夏四季」、「文心信義」、「冠德信義」等，惟屬「琢白」以最高單價 232 萬之姿稱霸該區，單戶總價低消為 3 億元，不脫名人齊居、知名度高等因素，其中高樓層身價都在單坪 220 萬元以上，近 1 年每坪成交均價也有 215 萬元左右，該案自預售開案至今一直穩定持續成交，銷售已超過 7 成。