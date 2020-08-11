〈房產〉後疫情時代 全台辦公空間需求相對穩健

繼美國大企業採取永久性在家上班的措施後，日本富士通 7 月宣布，因應疫情後的新常態生活，將推動工作模式改革，逐步縮減辦公室空間至現有的二分之一；商仲業者仲量聯行董事總經理趙正義表示，全球受到疫情衝擊與在家辦公影響，但就台灣市場而言，由於疫情控制穩定，辦公室需求相對穩健。

趙正義表示，目前台北 A 級辦公市場空置率仍處在歷年低點 2.36%，隨著不動產科技與健康意識的抬頭，這波疫情後，居家辦公和遠端會議等將會逐漸成為新常態，辦公空間規劃除了綠建築外，可能會引入更多以健康導向規畫新標準，員工座位間的距離可望增加、會議室與休閒社交空間面積也會擴大、使得整體辦公室需求的面積並不致縮減；新型辦公樓，特別是具備完善科技的智慧建築，將會成為市場炙手可熱的租賃標的

趙正義強調，加上目前北市主要商業區辦公樓屋齡皆趨於老舊，屋齡 20 年以上的大樓已超過 60%，新型智能化建築的規劃將會刺激企業更多的搬遷需求。

仲量聯行全球研究部也指出，儘管在家辦公的趨勢逐漸增加，但這並不意味著辦公室的需求將會降低。

對企業租戶來說，辦公室提供一個實體的空間聚集人們一起合作進行活動、表現和創新思考。同時也是企業展現企業品牌和文化以此吸引和保留人才的地方，未來辦公室的功能將會持續增加，並加速成為強調員工合作和創新、增加員工生產力的地方。

對員工而言，辦公室則提供一個科技無法複製的功能 - 和其他人社交互動、面對面合作，指導和管理的空間。即使近期在家辦公 (WFH) 的趨勢逐漸增加，經過我們的調查顯示，多數員工仍表示他們較喜歡能待在辦公室裡工作。

仲量聯行全球研究部表示，未來辦公室需求將會受到以下四點因素而改變，分別為遠端辦公、辦公室設計、科技和通勤模式。不可避免的，辦公室短期內將會有所改變，但長期來說，辦公室仍會是扮演企業文化中工作和生產力上重要的一環。