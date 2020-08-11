營建署新制保障日照權 北市府爭取排除商業區

內政部日照權新制 7 月 1 日上路，要求檢討建築物造成日照陰影，納入住宅區、商業區基地。北市府今 (11) 日表示，日照新規定恐影響北市商業活動發展，已向營建署爭取排除商業區基地。

台灣都市土地使用強度較高，高層建築密集，為保障日照權，內政部表示，新建或增建建築物高度超過 21 公尺部分，應檢討建築物所造成的日照陰影，使鄰近住宅區或商業區的基地，在冬至日有 1 小時以上的有效日照。

北市建管處指出，若依照該法條檢討，恐因提高商業區有效日照標準等同住宅區，可能產生台北市商業區轉為住宅使用效果，而限縮商業區基地的開發權益。

北市建管處說明，為保障住宅區居住環境的日照品質，並維護商業區發展地方特色，目前已依「建築技術規則」總則規定，擬定「北市建築物有效日照檢討執行辦法」草案，報請營建署核定，待核定完成，將依法公布。

未來如經核定完成法制程序後，北市商業區即可免再檢討北向日照，以利危老更新重建。

北市建管處強調，積極推動老屋更新是北市府首要工作，相關危老推動成績截至 7 月 31 日，計有 537 件危老申請案，262 件危老核准案，領先全國。