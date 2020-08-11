江翠北DE區進入熟成期 大坪數雙併搶頂級換屋市場

近來頻傳熱銷的江翠重劃區單元 DE 區，在國泰、國美、潤泰、遠雄等一線建商推案陸續完銷的熱度下，下半年建商信心大增，挑戰區域天花板價的同時，也打破首購盤框架，出現坪數放大、格局豪宅化、社區高均質的「終極換屋」產品。

麗寶集團旗下專攻雙北高端換屋的品牌麗盛建設，本月在正對 2,099 坪稚匯公園首排、與江翠未來核心商城「立信帝國花園廣場」隔街的 672 坪三面臨路基地上，推出總銷 16 億的「大璽 Master One」，訴求江北重劃稀有獨棟 49 坪大三房、58 坪四房與 66 大四房雙併雙梯戶型，潛銷一個月已被預訂逾 3 成。

區域仲介指出，「江北 DE 區的換屋、置產客群在今年大幅攀升。」近一年半來包括「潤泰峰匯」、「遠雄江翠」、「國泰朋」、「國泰田」、「國美翠亨村」、「麗寶挪威森林」、「立信瀚疆」及「帝景」都開始推出 4、50 坪產品，甚至挑戰 60 多坪，但多數在規畫上仍無法解決社區大小坪數混雜、單層多併這兩大痛點。

麗盛建設認為，江翠 DE 單元土地開發推案已達 9 成 5，未來 5 年就能迅速發展成熟，需要真正的「終極型態換屋」產品，勇敢推出江北唯一的均質 49-66 坪雙併雙電梯的大坪數案「大璽 Master One」。全案分三棟規劃，戶戶皆三面採光邊間，都擁有正對稚匯公園的 130 米景觀視野棟距，並以結構教父戴雲發的 Alfa Safe 系統強化耐震度，滿足想買在重劃區的大坪數族群需求，衝出訂購率。

信義代銷張師哲分析，江北有單元 A-F 七區，以 DE 區腹地最精華方正，貼近板南線江子翠站，一站進台北市，二站到新板特區，區內還有文中小預定地、公園綠化全江翠最高，立信帝國花園廣場 1、2 樓的美食百貨商城，未來將發揮如 AU 商城推動副都心房價的效應，因此行情高於其他單元一到兩成，行情已站穩每坪 55 萬元，新案開價再視建商品牌、建材等級、社區規劃，河景宅、公園宅或校園宅的訴求不同，往上加成挑戰 6 字頭。