〈房產〉北市都更及危老改建推案量遽升 今年占總推案比重65%

市調機構統計，今年前 7 月台北市新成屋、預售屋總推案量 1898 億元，其中都更、危老推案量達 1242 億元，都更與危老建案占台北市總推案量比重約 65%，占比創史上新高。

住展研發長何世昌表示，台北市都更與危老案量占比已超過一半以上，意味著老房子「打掉重練」已成建商開發推案新主流。同時，在素地推案越來越少的情況下，購屋族也必須接受購買都更案。

住展統計指出，台北市近年都更、危老推案量占比快速攀升，2018 年占比約 33%，2019 年占比走高至 43%，今年又驟升至 65%，素地推案已從過去的主角退居配角。

何世昌分析，都更與危老成為北市推案主流，一來是建築素地本來就少，占比持續下滑可以預見。二來是國有土地禁止標售政策，也是素地推案量無法擴張的主因；因大面積國有地改以設定地上權案方式招標，而得標者又多規劃為總部自用、或者只租不售的商辦與商場，這部份供給量未釋出到新建案市場上。再者，則是政府鼓勵都更與危老重建，讓都更、危老推案量能不斷放大，終於成為北市推案的主要動力來源。

統計顯示，台北市 12 個行政區中，都更、危老案量占比超過一半的區域有中山、松山、大安、萬華、南港、士林、內湖與南港，其中又以南港、信義、士林等區案量較大，而松山區占比更達到 100％，南港則有 95％，顯示老屋改建風潮並非蛋黃區的專利，就連蛋白區也是風起雲湧。

何世昌認為，建商如果想在台北市推案，在素地既少又貴的環境下，就算都更、危老整合不易，恐怕都不得不加入這股老屋「打掉重練」的潮流。對不喜歡買都更案的消費者而言，未來都更、危老案比重將會持續高居五成以上，買房恐怕越難避開。何世昌建議，若是擔憂都更、危老案原住戶過多衍生管理不易的問題，則可以選擇建商買斷全數產權、或者地主戶較少的建案，就能降低社區管理上的疑慮。

資料來源：住展