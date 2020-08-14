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〈紐約匯市〉風險情緒受提振 美元跌至一週低點 刺激法案仍卡關

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉風險情緒受提振 美元跌至一週低點 刺激法案仍卡關(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉風險情緒受提振 美元跌至一週低點 刺激法案仍卡關(圖片:AFP)
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週四 (13 日) 美元跌至一週低點，由於美股強漲，市場風險情緒受提振，投資人轉向高收益貨幣。市場依舊高度關注國會的新一輪紓困案進展，兩黨僵局下美元承壓。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週四 (13 日) 下跌 0.18%，至 93.237，創下一週來低點。美元自 3 月觸及高點後，已下跌約 10%，此後美元不斷在 7 月底來的兩年多低位徘徊。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

華盛頓西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 分析師 Joe Manimbo 說：「市場等待國會祭出另一輪刺激法案已經等太久，導致美元走貶的愁雲慘霧壟罩在整體經濟前景。」
 
分析師還指出，股市近期的強彈，也對美元起到作用。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示：「標普 500 指數昨日短暫觸及紀錄高點，證實股市有能力迅速擺脫下行走勢。這也是支持美元看跌的論點關鍵。」

新一輪刺激法案談判於上週破局，其中民主黨提出在新紓困案中撥款 35 億美元給美國郵政 (U.S. Postal Service) 的條款建議，遭白宮拒絕。這建議旨在讓美國郵政有資金，應付 11 月大選採用郵寄方式全民投票。

美國總統川普則誓言要阻擋任何資金援助郵寄選票，擔心郵寄選票延遲送達恐造成問題，週三 (12 日) 川普指責政府民主黨人不願就紓困案進行協商，共和、民主兩黨代表已拖延 5 天無會談。

舊金山貨幣諮詢公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 表示，刺激方案的僵局令人擔憂。「政府因此努力爭取更多臨時救濟的做法是不會持久的。」

優於預期的上週初領失業救濟人數，絲毫未影響美元

美國勞工部週四 (13 日) 公布最新失業數據，睽違 4 個多月，美國上週初領失業金人數首度低於 100 萬人，至 96.3 萬人，優於市場預期和前值，申請人數再創疫情爆發以來新低。

根據勞工部數據，截至 8 月 8 日當週，初領失業金人數報 96.3 萬人，低於市場預期 110 萬人，前值自 118.6 萬人上調至 119.1 萬人。另外，上週初領失業金 4 週移動平均值為 125.3 萬人，前值 133.7 萬人。

自 3 月中爆發疫情後，申請失業補助人數已連續 20 週高於 100 萬人，儘管上週數據仍遠高於疫情前水平，但已有顯著改善。

美元兌瑞郎下跌 0.2%，至 0.9105 瑞郎。美元日圓持平於 106.92 日圓

Sahota 說：「美元走軟表明風險情緒良好。市場資金正轉移至高回報率的貨幣，如澳幣歐元英鎊。」

午盤中，歐元美元匯率上漲 0.1%，至 1.1814 美元。自 7 月初以來，歐元美元匯率累計上漲近 6%。

英鎊美元持續徘徊在五個月高位，但市場預計英鎊很難再漲。週四最新上漲 0.3%，至 1.3064 美元

英歐將於下週 8 月 18 日恢復下一輪脫歐談判，儘管擔憂加劇，但市場認為英國和歐盟不太可能結束脫歐談判僵局。

德國商業銀行表示：「英歐貿易談判迄今未取得任何進展，因此不太可能在今年底前達成協議。如果雙方沒有達成協議，則英歐將從明年開始，按照世貿組織 (WTO) 貿易條例。」

「這將對雙方造成打擊，尤其英國經濟將最為嚴重，因為歐盟是英國經濟至今為止最大的貿易夥伴。」

離岸人民幣升至五個月高位，但最新下跌 0.3%，至每美元 6.9519 美元。美國和中國官員將於周六 (15 日) 舉行會議，審查美中第一階段貿易協議成效。

截至週五 (14 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.237。-0.18%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1814 美元。 +0.1%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3064 美元。+0.3% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7151 美元。-0.01%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3219 加幣。 -0.06%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.92 日圓。+0.11%

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