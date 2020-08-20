WTO：貿易指數創新低 V型復甦難實現預料會是L型

世界貿易組織 (WTO) 周三 (19 日) 公布第 2 季商品貿易指數創歷史新低，顯示全球貿易不太可能實現 V 型復甦，比較可能呈現 L 型復甦。

WTO 商品貿易指數第 2 季報 84.46，是 2007 年有紀錄以來最低，顯示成長趨勢走軟。該指數基準為 100，高於或低於 100，代表下一季成長高於或低於中期趨勢。

WTO 在報告中說：「COVID-19 帶來的重大經濟傷害，意味著原本預料 2021 年將能實現的強勁 V 型反彈，或許是過於樂觀的看法。無論從經濟和貿易政策、或公衛危機發展的角度來看，不確定性依然居高不下，L 型復甦才是真實的前景。」

左圖為全球貿易景氣，右圖為 WTO 商品貿易指數 (藍)。來源：WTO

全球貿易在 2018 年底開始下滑，2019 年第 3 季更因美中貿易戰陷入萎縮，今年新冠肺炎疫情爆發造成嚴峻衝擊，拖累第 2 季出現當代史上最劇烈的萎縮。

WTO 曾在 4 月預測，今年全球商品貿易將萎縮 13% 至 32%，下滑幅度更甚經濟大蕭條；2021 年有望反彈，成長 21% 至 24%。但 6 月更新預測時，WTO 表示由於各國政府快速採取行動刺激經濟，讓展望沒那麼黯淡，預估第 2 季貿易流動降幅為 18.5%。

WTO 周三表示，最新商品貿易指數和 6 月的預測大致吻合。第 2 季官方數據將在之後發布。