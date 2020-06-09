美中醞釀新戰線  WTO秘書長提名人選角力賽開跑

美中對峙出現最新戰線，世界貿易組織 (WTO) 週一 (8 日) 展開遴選新一任秘書長的程序，兩大國各自希望自己屬意的人選能掌握制定全球貿易新規則機構的領導權。

《日經新聞》報導，北京當局據信屬意肯亞前外交部長 Amina Mohamed 執掌 WTO，肯亞是中國大力投資的國家之一。美國則偏好曾任紐西蘭貿易部長和駐美大使的 Tim Groser，因為他可能推動華府提倡的 WTO 改革措施。

WTO 秘書長阿茲維多 (Roberto Azevedo) 在 5 月 15 日突然宣布將在 8 月離任，等於提前一年卸職，遴選程序在週一展開。

創立 25 年的 WTO 正面臨考驗，該組織擁有 164 個成員國，以制定全球貿易規則為宗旨，但美國去年阻擋上訴法官的任命，等於癱瘓了 WTO 的爭端解決機制。部分成員國，尤其是美國、日本和歐盟也正各自推動更根本的改革，以反映中國更強大的影響力。

Mohamed 擅長凝聚共識，她若上任將是第一位非裔秘書長，也是第一位女性秘書長。中國在肯亞等非洲國家大舉投資基礎建設和原物料，在 WTO 內部也以開發中國家代表自居。專家指出，北京可能承諾推動有益開發中國家的商務規則，以爭取支持。

美國支持的 Groser 曾對中國崛起表達強烈擔憂，加上 WTO 秘書長出身國家通常在已開發和開發中國家輪替，而阿茲維多來自巴西，提高了 Groser 的勝算。

然而美國的如意算盤仍可能遭遇來自歐盟的阻撓。歐盟並不支持美國主張的改革措施，傾向推舉歐盟貿易執委 Phil Hogan。

美中之間的拔河展現在其他國際組織上，聯合國的世界智慧財產權組織 (WIPO) 在 3 月提名新任秘書長，最後由美國支持的人選、新加坡智慧財產權局局長鄧鴻森 (Daren Tang) 出線，擊敗中國推出的競爭對手王彬穎。

美國總統川普已經警告將退出世界衛生組織 (WHO)，指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國關係過於密切。在川普宣布退出 WHO 前沒多久，WHO 拒絕讓台灣以觀察員身分參加 5 月的世界衛生大會 (WHA)。