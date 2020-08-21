雅詩蘭黛計劃全球裁員1500至2000人 關閉至少10%門市

不堪疫情打擊，化妝品集團雅詩蘭黛 (Estee Lauder Cos.) 週四 (20 日) 宣布，將展開為期 2 年的重建計畫，包含關閉獨立門市、專櫃，並在全球裁員 1500 至 2000 人。

隨著消費習慣轉變，雅詩蘭黛計畫在全球裁減 1500 至 2000 個工作崗位，約佔員工總數的 3%，主要集中在門市店員和支援人員，並關閉 10%-15% 的獨立門市及部分美妝專櫃，轉而拓展線上業務。

雅詩蘭黛執行長 Fabrizo Freda 表示：「該計畫有助於我們調整實體門市規劃，以提高生產力並改善投資。儘管擁有充分的成長條件，我們仍將持續關注疫情對消費者、零售業和總體經濟的影響，以及地緣政治的不確定性。」

雅詩蘭黛週四 (20 日) 盤前公布 2020 會計年度第 4 季財報，營收下滑 32% 至 24.3 億美元，主要受到疫情期間門市被迫關閉，以及居家辦公導致化妝品需求減少兩大因素影響。

該公司預估，2021 財年第 1 季調整後 EPS 將落在 80 美分至 85 美分間，遠低於分析師預期的每股 1.22 美元，並預估營收將下滑 12%-13%，對於前景仍抱持謹慎態度。

截至台北時間週五 (21 日)0:00，雅詩蘭黛 (EL-US) 盤中跌近 7%，至 197.79 美元。

雅詩蘭黛股價日線圖 (圖：Investing.com)

不過，疫情期間，雅詩蘭黛仍持續保留現金以便管理公司營運。雅詩蘭黛表示，包含無薪假、臨時減薪和削減資本支出在內等措施，已為公司省下近 11 億美元。

Bloomberg Intelligence 分析師 Deborah Aitken 認為，隨著後疫情時代來臨，雅詩蘭黛在業務部署上的速度及敏銳性令人敬佩，重建計畫有望將帶動銷售增長 6%-8%，並擴大該公司的年度營業利潤率計劃，但重組成本短期內仍難以消化。