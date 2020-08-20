美國經濟V型復甦? Cramer：美股正與現實情況脫節

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來衝擊，標普 500 指數仍在近日創新高。對此，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 警告表示，美國股市正與現實情況嚴重脫節。

Cramer 認為，美股正與美國經濟現況脫節，儘管標普 500 指數創下歷史新高，但至今仍有數百萬名美國人失業，且出現食物短缺、無家可歸等問題，許多中小企業也面臨倒閉危機。此外，他也表示，股票市場出現了 V 型復甦，但是，股票市場已經不再是反映整體經濟的指標。

Cramer 也表示，如果美國經濟真實地出現 V 型復甦，道瓊工業指數也將創下歷史高點，不會是以科技股為主的那斯達克指數引領高點。他也指出，銀行業疲軟是更為重要的指標，較蘋果市值創下 2 兆美元新高，或是房屋建商上漲還重要。主因銀行業與信貸風險相關，因此 Cramer 對於經濟狀態不樂觀。他強調，當銀行股出現 V 型復甦時，美國經濟才會真實呈 V 型復甦。

他也認為，疫情爆發期間，美國經濟正處於數位轉換的趨勢當中，企業須積極利用科技，來轉變並提升營運效率。

在先前，有報導指出，由於政府仍在努力應對因疫情造成的前所未有的裁員浪潮，估計有將近三分之一的失業救濟金依然尚未發放到失業者的手中。