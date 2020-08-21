英國7月零售銷售額月增3.6% 回升至疫情前水平

根據英國國家統計局最新公布的數據顯示，英國 7 月份零售銷售額較上個月增加 3.6%，優於市場預期，並回升到疫情前的水平。

數據顯示，英國 7 月份零售銷售額月增 3.6%，年增 1.4%，自 4 月及 5 月份的兩位數跌幅中強勁反彈，與英國受疫情重創前的 2 月份相比，銷售額增長了 3.0%。若不包括燃料在内，英國 7 月份零售銷售額成長 2%。

英國 7 月份零售回升 (圖片：彭博社)

自英國於 3 月份實行防疫封鎖以來，7 月份是該國非必需品商務首度全月營業的月份，餐館和酒吧自 7 月開始重新營業。出人意料的強勁零售數據顯示出消費者需求強勁，不過其他部門仍在努力從巨額虧損中恢復。

英國的零售業反彈速度較其他受到防疫封鎖打擊的其他部門要快。但是，對於不同類型的零售商，仍出現很大的差異。由於更多的英國民眾傾向在家用餐，超市和其他食品商店的銷售較去年同期所有成長。線上銷售也持續蓬勃發展，家庭用品商店需求強勁。不過，其他領域仍受到疫情影響，服飾和鞋類銷售額仍較去年同期下跌 25%。

經濟學家憂心，零售業的復甦可能只是暫時的。英國倫敦資產管理公司 Aviva 高管 Alistair McQueen 表示：「零售如今的成長可能有助於緩解人們對英國經濟脆弱性的擔憂，但不會持續太長時間。」

諮詢公司 Pantheon Macroeconomics 分析師 Samuel Tombs 則認為，7 月的零售額很可能代表今年的高峰。一旦來自政府的支援計劃於 10 月底終止，失業率預計將急劇上升。

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