服務業復甦接近停滯 德國8月PMI低於市場預期

據數據服務公司 IHS Markit 在週五 (21 日) 公布的數據顯示，因服務業活動出乎意料接近停滯，德國經濟從疫情中復甦的步伐在 8 月份有所放緩。

數據顯示，德國 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為 53.7，低於 7 月份的 55.3，也低於分析師預期的 55.0，是三個月以來首次下跌。不過，該數據仍高於將成長與萎縮的榮枯分界線 50。

報告指出，德國 8 月 PMI 主要的拖累來自服務業，服務業 PMI 初值為 50.8，低於 7 月份時的終值 55.6。

相較之下，製造業表現較具韌性，8 月份製造業 PMI 初值達 53.0，高於 7 月份的 51.0，並創下近兩年來新高。

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，由於德國重啟新的旅遊限制，以及整體就業率持續下跌，削弱了內需，服務業活動幾乎停滯。在製造業方面，由於工廠勞動力減少，儘管仍有需加強的空間，但企業仍得承受削減成本的壓力。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 先前的報告顯示，德國 ZEW 經濟景氣指數上升至 8 月的 71.5，超出市場預期，反映對德國疫情復甦的期望持續增加。不過，市場對當前情況仍然悲觀，經濟現況指數由 7 月的 - 80.9，意外回落至 8 月的 - 81.3，市場原預期，本月將續升至 - 68.8。

德國政府期望，能通過逾 1300 億歐元 (合 1531.7 億美元) 的經濟刺激方案，促進德國經濟成長，政府預計，今年德國經濟將萎縮 6.3%，並在 2021 年恢復成長 5.2%。