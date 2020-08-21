經濟活動停滯 歐元區8月份綜合PMI低於預期

據數據服務公司 IHS Markit 在週五 (21 日) 公布的數據顯示，歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 為 51.6，低於 7 月份的 54.9。隨著歐洲疫情再起，歐元區經濟復甦的步伐停滯不前，特別是在服務業方面。

在疫情有所緩解，各國開始逐步放鬆防疫封鎖限制後，歐元區經濟活動以自 2018 年中以來最快的速度擴張。然而，隨著歐元區疫情再度升溫，各國重起封鎖，歐元區 8 月份的復甦步伐因而失去動能。

歐元區 8 月綜合 PMI 由 7 月份的 54.9 跌至 51.6，令市場感到憂心，並且對歐元區走向 V 型復甦的期望越來越小。儘管該數據高於將成長與萎縮的榮枯分界線 50，但仍低市場預期的 54.5。

IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示：「歐元區 8 月份的反彈失去了動力，突顯疫情造成內需疲軟。歐元區各地確診病例數增加的跡破壞原先復甦的趨勢。」

歐元區 8 月服務業 PMI 指數從上月的 54.7 跌至 50.1，低於市場預期的 54.5。製造業 PMI 則由上月的 51.8 小跌至 51.7，低於市場預期的上升至 52.9。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。Harker 指出，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 的數據顯示，歐元區 ZEW 濟景氣指數連續第五個月上升，由 7 月的 59.6，上升至 8 月的 64。不過，市場對當前情況仍然悲觀，8 月份經濟現況指數再度回落至 -89.8，低於 7 月的 -88.7。