最新！美歐達成協議 調降龍蝦等進口產品關稅

週五 (21 日) 美國與歐盟達成一項小型的關稅協議，雙方同意有限度地降低關稅，包括美國龍蝦和一系列歐洲產品，緩解美歐間的緊張貿易關係。

根據該協議， 歐盟將取消對美國活龍蝦和冷凍龍蝦進口 8%-12% 的關稅，而美國相應地對歐盟某些玻璃器皿、陶瓷、打火機和即食食品進口關稅減半。

週五美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和歐盟貿易專員 Phil Hogan 發布聯合聲明：「作為改善歐美關係的一部分，這項互惠互利的協議將為美國和歐盟的經濟帶來積極成果。」

聲明中提到：「我們打算將此輪降低關稅視為一個新開始，將促使達成更多自由、公平和互惠的美歐跨大西洋貿易的附協議。」

儘管週五美歐宣布了這一利多消息，但雙方持續課徵現有關稅，並可能還有更多關稅上路。

美國對歐盟進口的鋼、鋁課徵 25% 和 10% 的關稅，還對價值 75 億美元的歐盟進口產品實施報復性關稅，作為回應空巴 (Airbus) 的非法補貼。

歐盟已向 WTO 要求針對價值 112 億美元的美國進口商品課徵關稅，美國農、漁和煤炭產業恐因此遭受衝擊。而奧地利、巴西、捷克、印度、印尼、義大利、西班牙、土耳其、英國等國正考慮或已對實施的科技巨頭開徵數位稅。

上週美國政府決定維持對空客飛機 15% 關稅不變後，週五美歐達成這項降低關稅的協議，顯示雙方皆試圖避免關係進一步惡化。