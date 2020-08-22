贏者全拿！美股呈「K型復甦」 分析師：只擔心企業償債問題

美股本週創新高，收復新冠肺炎疫情爆發以來所有失土，但這是等少數幾家大企業帶動的結果，剩下大多數標普 500 指數成分股企業卻依然深陷在谷底，輸家贏家差距甚遠。

金融時報報導， 美股今年漲勢主要拜蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 少數幾家科技公司股價頻創新高，以及達美樂 (DPZ-US)、高露潔 - 棕欖 (CL-US) 等疫情受惠股所賜，並非景氣全貌。

觀察標普 500 指數成分股企業，超過 25% 企業的股價仍比歷史高點低了至少 50%。研究機構 Cornerstone Macro 說，平均而言，標普 500 成分股股價仍比巔峰低了 28.4%。贏家和輸家之間的龐大差距，意味著股市呈現「K 型反彈」。

Boston Partners 全球研究部門主管 Michael Mullaney 說：「K 型復甦劃分出貧富界線，致富的是那些在疫情中景氣大好的領域。」

今年來標普 500 指數所有產業中，只有三個類股表現超越大盤，科技股以 27% 漲幅領先，非必須消費品類股以 23% 漲幅緊追在後。

但消費類股之所以有亮麗漲幅，幾乎要歸功於一家企業：亞馬遜。這家電商巨擘今年來累計上漲 78%，為非必須消費品類股貢獻 43% 漲幅。亞馬遜大漲一口氣抵銷其他消費性企業的頹勢，例如今年來下跌至少 40% 的嘉年華遊輪 (CCL-US) 和服飾業者 Ralph Lauren(RL-US)。

高盛資產管理公司股票共同主管 Katie Koch 說：「人們太習慣從單一角度談論股市。由於市場集中，當我們說某個類股上漲或下跌，說的其實是特別突出的極少數股票。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 說，股市表現依然受制於少數幾家大公司，「大型科技公司」(Big Tech) 必須繼續有好表現，股市才會上漲。

蘋果、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜、Alphabet(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 是標普 500 指數前五大公司，這五檔股票都在 8 月改寫股價新高，標普指數 3 月底至今表現超過四分之一漲幅來自他們。

科技五巨頭的市值合計已經超過 7 兆美元。蘋果市值飛越 2 兆美元大關後，甚至比標普 500 排名在後面三分之一企業的總市值還高。

股市贏者全拿的情況，也反映成長股和價值股的殊異表現。分析標普 500 指數從 2 月觸頂以來的表現，成長股上漲 11%，價值股下跌 13%。被歸為價值股陣營的金融股飽受打擊，原因是貸款提列損失增加，且利率下滑。

隱憂不在大型科技股當家，企業償付才是問題

投資人憂心股市浮現泡沫的同時，MFS 投資管理公司全球投資策略師 Rob Almeida 表示，大型科技股獨力撐起股市不構成問題，因為這些企業擁有安全穩定的獲利，和當年網路泡沫情況不同。

Almeida 認為，真正該擔心的是在那些原本的債務負擔在疫情爆發後加重的企業，他們的償付能力是關鍵。他說自己寧可擁有現金流確定的昂貴資產，也不要持有價格便宜但現金流充滿不確定性的股票，「如果像 2008 年那樣現金流消失，不管估值多寡，那項資產價值都等於零」。