調查：逾三分之一民眾聽過社企 過半數願用較高價格購買產品

隨著社會企業知名度提高，民眾接受度也逐漸提高，根據星展銀行「2020 社會創新大調查」結果指出，33.6% 的受訪者聽過「社會企業」，比去年增加 3 個百分點，超過半數受訪者願意用較高的價格購買社企的產品與服務。

星展銀行表示，這是 2015 年展開社企調查後首次有超過三分之一受訪者聽過社企，其中 77% 民眾表示支持社會企業的經營理念，且年紀越輕的族群對社會企業的認同度越高，調查發現，未滿 30 歲的年輕族群對社會企業的認同度更高達 89.6%。

調查指出，為兼顧獲利與公益目標，社企產製的產品與服務定價往往高於市價，但仍有 52.1% 受訪者願意以較高的價格購買社企產品與服務，37.7% 的民眾表示未來半年內可能實際購買。

儘管前民眾對於社企商品的購買意願與行為指標分別較前一年提升，但 63.2% 的民眾願意推薦親友購買社企的產品與服務，則較前一年度的 64.8% 微幅下滑。

針對此一現象，調查單位台經院分析，雖然這樣的差距幅度並不明顯，但相較於 2017 年調查的 73.2% 推薦度減少高達 10 個百分點，仍值得社會企業警惕，社會企業仍應當盡力提升自身產品與服務價值，方能讓消費者有感，才能達到永續經營的目標。

星展銀行的「2020 社會創新大調查」是由台灣經濟研究院分別對一般民眾及社會創新組織進行訪問，透過電腦輔助電話訪問系統，共完成 2015 份有效樣本；在社會創新組織方面，則針對全台 676 家社會創新組織發出問卷，共完成 297 份有效樣本，回收率約 43.9%。