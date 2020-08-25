〈國產展望〉客戶積極搶料 原料砂石供給吃緊 混凝土報價有撐

混凝土大廠國產 (2504-TW) 表示，目前原料砂石供應吃緊，加上台商回流建廠，需求集中又多又急，客戶積極搶料，原料砂石供給缺口短期難以補足，後續混凝土也將供不應求，可望進一步支撐報價走勢。

據了解，疫情放緩後，中國各地快速復工，加上政府積極推動基礎建設，帶動砂石內需用量大增，價格也高於外銷價，導致出口量下滑，台灣進口砂石也出現缺口，尤以北部地區較為吃緊。

另一方面，貿易戰以來，電子廠回台建廠擴產，在趕工要將產能開出下，混凝土需求多且急，國產坦言，的確感受到客戶積極搶料的狀況，而混凝土原料組成中，砂石占比 45%，在需求集中且砂石短期供給狀況難以舒緩下，混凝土中長期面臨供不應求的情況。

國產表示，下半年報價力求維持平穩走勢，但砂石漲價，也會適度跟進以反應生產成本，隨著近期天氣晴朗，工地穩定開工，加上第四季進入傳統旺季，國產看好，下半年營運可望維持穩定成長。

此外，國產本身在中國福州有礦山，以及自有的運送砂石船隊、台北港以及車隊等，目前自身供料比重約 35%，不僅能確保出貨，多餘的砂石也可外銷，在砂石、混凝土價格提升下，國產可望受惠。