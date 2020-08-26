【郭恭克專欄】美、台經濟數據好轉 股市正乖離壓力仍大 嚴選持股寧缺勿濫

儘管武漢肺炎全球確診人數持續攀高，至 8 月 25 日止，全球確診數已飆破 2372 萬例，死亡數突破 81.4 萬例，美國累計確診超過 575 萬例，累計死亡數達 17.7 萬。但美、中貿易代表重啟對話，美股 S&P500 與那斯達克指數 25 日同步續創新高，道瓊指數收盤離歷史高點亦僅 4.46% 的距離，美股四大指數年線則於 8 月上旬已全部呈現上升趨勢，重回多頭格局。

近期公布的美國總體經濟指標大部分指向正面發展，顯示美國經濟正悄悄加速復甦中，而我國外銷接單金額亦在全球經貿活動萎縮下逆勢成長，經濟基本面優於全球主要經濟體讓台幣成為全球強勢貨幣，台幣匯率穩中透堅，國內外資金匯集成為支撐台股多頭格局的強力後盾。

首先於每月 20 日以後先後公布的美國成屋及新屋 7 月銷售數據，同步出現讓人驚豔的數字。佔美國整體房屋銷售量 84% 的成屋銷售，7 月成屋銷售出乎意外回升至 586 萬戶，創 2006 年 12 月以來新高點，年增 8.7%，顯示因武漢肺炎受壓抑的交易活動因房貸利率續創新低而明顯復甦。

圖 1、美國成屋年率銷售戶數每月走勢圖

繼 6 月新屋年率銷售戶數達 77.6 萬戶，創 2007 年 7 月以來最高點，年增率 6.9%，7 月年率銷售戶數更高達 90.1 萬戶，創 2006 年 12 月以來最高點，年增率高達 36.3%，連續第 3 個月正成長。美國的新屋銷售佔整體房市成交量僅約 16%。新屋銷售明顯反彈主因在反映房貸利率因聯準會降息而持續探底，有利新屋市場領先房市回穩。

圖 2、美國新屋年率銷售戶數每月走勢圖

從新屋、成屋兩個房市指標同步大幅躍升，顯見美國房市在房貸利率創歷史新低的有利環境之下，正快速復甦甚至超過武漢肺炎爆發以前的景氣熱度。

圖 3、美國 30 年期房貸利率走勢圖

其次從採購經理人指數 (ISM) 觀察，亦指向美國總體經濟極可能正從武漢肺炎衝擊後的廢墟中慢慢復甦。美國製造業 ISM 製造業採購經理人指數在 6 月回升至 52.6，7 月持續上升至 54.2 創 2019 年 3 月以來最高，連續 2 個月重回代表景氣擴張的 50 以上，顯示美國製造業景氣自 3 月起迅速萎縮呈現衰退狀態，6 月、7 月已重回擴張軌道。因 ISM 指數主要與上月對比，接下來 8 月數據若仍保持擴張，則可以確認美國製造業景氣已重回穩定擴張軌道。

圖 4、美國製造業 ISM 製造業採購經理人指數

美國非製造業採購經理人指數 (ISM) 6 月續升至 57.1，7 月攀高至 58.1 創 2019 年 2 月以來最高點，顯示服務業景氣最惡劣情況已過。服務業經濟活動似乎已回復至疫情爆發前的水準，尤其接近歷史新低的房屋貸款利率導致 7 月新屋銷售年率戶數攀高至 2006 年 12 月以來最高點。

圖 5、美國 ISM 非製造業採購經理人指數走勢圖

台灣 7 月外銷接單創歷年同月新高，年增 12.4%，乃過去 30 個月最大增幅，並創連續第 5 個月年成長紀錄。其中電子產品創歷史單月新高，轉單效應持續發酵。我國前 7 月外銷接單累計金額年增率自前 6 月的年減 0.09% 轉為年增 1.84%，在武漢肺炎仍全球肆虐之下逆勢突圍。

7 月接單項目佔我國外銷接單占率最高的資訊通訊產品 (佔率 31.7%)，美國佔資訊通訊產品的 40.2%，遠高於中國的 7.6%，顯示美國仍是我國出口成長較具潛力的最終消費地最大國家，美國總體經濟的消長為影響我國經濟的最大因素。

近期台股因指數連續五個月上漲，導致指數乖離率位居長期高檔區，短期市場獲利回吐賣壓仍高，空頭藉台海情勢升高摜壓指數回檔，指數上檔風險相對仍高。投資者在上市櫃公司半年報甫公告之際，務必慎選前 7 月累計營收年增率、上半年獲利年增率同步高成長，且本益比仍在相對低檔的獲利成長股，秉持嚴選持股寧缺勿濫，應可趨吉避凶提高投資報酬。