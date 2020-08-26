〈顯示器高峰論壇〉面板雙虎走出營運谷底 訂單可看到Q4

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (26) 日舉辦產業高峰論壇，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 也釋出下半年產業展望，雙虎皆看好，受惠疫情帶動的遠距商機，包含筆電、平板等 IT 應用及醫療產品訂單能見度都可看到第 4 季，面板產業走出谷底態勢明確。

友達總經理柯富仁表示，今年疫情帶動辦公、學習等遠距商機，加上各國陸續提出補貼、教育政策，讓 IT 面板需求強勁，目前訂單最遠看到第 4 季，電視、手機需求也持續增溫，車用面板則預期第 4 季回溫復甦。

柯富仁進一步指出，主要產品線需求都在回溫，也帶動面板價格維持健康水位，但價格仍將隨著市場動態調整，目前多數零組件都有相當吃緊，包含驅動 IC、電源 IC、CPU 等，都將影響面板供需變化。

展望未來，柯富仁認為，疫情帶動宅經濟、遠距商機出現，讓人類生活出現新型態，對顯示器產業有正向效益，而從第 2 季、第 3 季廠商營運觀察，看好產業已逐步走出谷底。

群創總經理楊柱祥則表示，顯示產業有「打勾型」復甦跡象發生，雖然二次疫情仍是隱憂，但預期台廠營運將逐步好轉，朝穩健成長發展。