台美簽署5G共同宣言保障資安 四大主張嚴審軟硬體供應商

台美今 (26) 日簽署 5G 共同宣言，美國在台協會 (AIT) 指出，為了推動 5G 生態系統的健全與蓬勃發展，提出四大主張，對於軟硬體供應商提供的服務，必須審慎評估風險狀況、建立準則，以保障國家資通訊安全，同時也強調台灣五大通訊業者皆為「乾淨電信商」。

台灣 5G 進入商轉，掀起各種創新智慧應用商機，AIT 處長酈英傑表示，美國支持全球數位經濟的蓬勃發展，希望所有人都能從第五代無線通訊網路中受益，5G 將帶來巨大變革，觸及生活的各個層面，包括智慧製造、智慧城市、自駕車、醫療保健等突破性技術的發展。

酈英傑指出，美國國務院 4 月底宣布，要求所有進出美國外交機構的 5G 網路流量都需要經過一個「乾淨路徑」，這是一條點對點的通訊路徑，不使用極度有問題、不受信賴的通訊商所提供的傳輸、控制、運算或儲存設備，例如華為和中興通訊。

酈英傑表示，台灣五大電信商中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電及台灣之星都是美國國務院認證的乾淨電信商，在這樣一個信賴的環境下，台灣、美國與其他乾淨夥伴攜手合作，確保技術系統的乾淨，免受不被信賴的廠商干擾，進而保護公民和企業的敏感資訊不被威權政府竊取，以促進國家安全。

AIT 與駐美國台北經濟文化代表處 (TECRO) 今天發布台美 5G 安全共同宣言。宣言中提及四大主張，首先，在推動 5G 生態系統時，將審慎評估網路軟硬體供應商，是否在未經獨立司法審查下，受到外國政府所控制。

此外，將審視供應商的資金來源是否公開，在採購、投資與承包的採用標準是否透明；所有權、合夥關係及公司治理結構是否透明；供應商是否實踐對創新的承諾，以及尊重智慧財產權。