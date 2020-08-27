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〈紐約匯市〉市場靜候Fed鮑爾談話 匯市低迷 美元走軟

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉市場靜候Fed鮑爾談話 匯市低迷 美元走軟(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉市場靜候Fed鮑爾談話 匯市低迷 美元走軟(圖片:AFP)
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市場交易員靜候聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表談話，週三 (26 日) 匯市低迷，美元走低，美國 7 月耐用品訂單意外優於預期，消息一出，美元短暫反彈，盤中一度觸及 93.37。

週三 (26 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.13%，至 92.900。美元歐元小幅上漲；美元兌避險日圓窄幅波動，最新下跌 0.34，報 105.99 美元

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

美國商務部週三 (26 日) 公布 7 月耐用品數據，受惠於國防設備訂單及汽車需求，7 月耐用品訂單月增 11.2%，大幅優於市場預期的 4%，為連續三個月增長。

鮑爾週四將發表貨幣政策架構評估，也就是新的通膨政策，投資人高度關注 Fed 主席是否會暗示將通膨目標轉向平均通膨。

平均通膨目標 (AIT) 一直是 Fed 政策框架核心，目的在藉由允許通膨目標略超過 Fed 設定的 2%，幫助調整通膨預期，比起負利率政策來得溫和。

市場普遍預計 Fed 將維持鴿派立場，並重申其對擴大貨幣政策的支持，以確保經濟復甦步入正軌。

線上交易商 XM 分析師 Raffi Boyadjian 表示：「若維持平均通膨目標一段時間，而非設定 2% 的通膨目標，意味著低利率會維持更久。這麼一來，美元出現強勁反彈的機會就不高。」

然而花旗集團分析師擔憂 Fed 立場可能不夠鴿派，他們指出：「鮑爾將在傑克森霍爾央行年會上發表的演說，只有極低的可能性比市場預期要鴿派。」

「我們認為鮑爾的談話會支持臨時通膨攀升的論點，但整體通膨水平依然較低，但我們也不排除出現超鴿派的意外局面。」

多倫多 CIBC Capital Markets 外匯分析師 Bipan Rai 認為，當前匯市最主要的風險，是投資人對鮑爾的談話感到失望，如果這情況發生，可能會看到更多美元空平倉。

美元歐元匯率一度下跌 0.4%，至 1.1818 美元

ING 分析師 Francesco Pesole 在研究報告中表示，經歷連續幾日的漲勢後，歐元美元便一直面臨下行修正，但該匯價的基本驅動力進一步走強，因此，我們將歐元 1 個月目標維持在 1.20。

週二德國 Ifo 調查顯示商業信心強於預期，德國政府也表示將支持其就業計劃延長至明年年底，而法國總理 Jean Castex 表示，德國政府將於 9 月 3 日宣布新的刺激措施。

反觀美國，因人們擔憂新冠肺炎引起的大規模失業，使得美國 8 月消費者信心跌至六年多來最低。

美中就第一階段貿易協議達成共識，風險偏好獲得提振，人民幣美元匯率升至七個月高點 6.8908 美元，緩解人們對這兩大經濟體之間鬧僵的擔憂。

英鎊成功地擺脫英國與歐盟之間貿易談判缺乏進展的局面。週三英鎊美元匯率上漲 0.46%，至 1.3211 美元

ING 的 Pesole 表示，英鎊的淨持倉量躍升至五個月高位，截至 8 月 18 日，英鎊進入淨增長更長領域，約為持倉量 3% 以上。

「我們認為，這顯示出英鎊是如何低估當前英歐貿易談判無交易的結果與風險，但反觀而言，這預告著不可忽略的風險，即英鎊未來幾週內將承壓。」

截至週四 (27 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 92.900。-0.13%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1818 美元。-0.40%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3211 美元。+0.46% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7234 美元。+0.56%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3146 加幣。-0.20%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.99 日圓。-0.34%

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