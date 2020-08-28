〈紐約匯市〉Fed公布最新通膨政策 美元自一週低點小幅回彈 

美國聯準會 (Fed)主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四 (27 日) 發表 Fed 最新決策，同意採取「平均通膨目標」來提振美國就業市場、加強經濟復甦，使得美元小幅反彈。

週四 (27 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.02%，至 93.015。美元周四先跌後彈，在鮑爾發表談話前，美元仍徘徊在一週低點附近，持平於 92.99 區間。

鮑爾在全球央行年會上宣布全新的政策框架，同意將實施「平均通膨目標」(average inflation targeting) 政策，認為這是對貨幣政策的穩健更新，符合市場預期。

Fed 多年來一直試圖將通貨膨脹率保持在 2%，這是決策者認為可控的通膨水準，也彰顯著經濟健全。但自金融危機以來，美國的通膨一直遠低於目標。

鮑爾提出的新貨幣政策，將允許通膨率在長期低於 2% 目標後，能在一段期間內將通膨目標「適度」鎖定在略高於 2% 的水平。

Fed 期待這一政策改變，能刺激就業率達到或超過現有最高水平，這也表明 Fed 可能會在更長的時間內保持較低的利率。

德國商業銀行指出，「Fed 顯然是認為 2015 他們升息過快，這件事也是通膨一直未達目標的根源，為修正過往犯下的錯誤，Fed 這次的政策更適合低通膨、低殖利率的經濟環境。」

美元指數自 3 月份大幅下跌以來，隨著美國各地疫情緩和，美元近來有走穩跡象。不過市場認為，美元反彈可能會持續下去，因為其他國家還可能爆發第二波疫情，進而威脅全球經濟增長。

經濟數據方面，美國勞工部發布失業金報告，截至 8 月 22 日當週，初領失業金人數為 100.6 萬人，符合市場預期，且較前值略為下滑。截至 8 月 15 日當週，續請失業金人數為 1453.5 萬人，高於預期，但也較前值回落。

儘管美債十年期殖利率升至 24 個月高位，且成屋優於預期，美元走勢依然緩慢。

全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 公布最新數據，修訂後的美國 7 月待完成成屋銷售按月上升 5.9%，為連續第 3 個月上升，漲幅超出市場預期的 3%；而 6 月待完成成屋銷售向下修正為上升 15.8%。

德國商銀分析師在鮑爾演講前表示，若 Fed 政策不如預期，歐元兌美元可能出現修正，上週歐元一度漲至 1.1966 美元。

Saxo Bank 分析師 John Hardy 表示，歐元兌美元的關鍵技術水平位於 1.1900 上方或 1.1700 以下。歐元最新報 1.1821 美元，當日跌 0.2%，早盤歐元漲至六日高位 1.1850 美元。

美元兌日圓匯率穩定在 106.57，週四上漲 0.56%。影響日圓的最大變數，是日本首相安倍晉三的健康問題，近日傳出安倍的身體狀況亮紅燈，引發市場高度關注。日相將於週五舉行記者會就此說明。

如果安倍晉三辭職，日圓可能會走強。交易商稱，在政府與央行之間密切合作下，日本採取的貨幣寬鬆政策，被認為是安倍的商標政策之一。

週四英鎊兌美元持穩於 1.3194 美元，過去三個月來英鎊累計上漲近 8%。對貿易風險敏感的澳幣兌美元報 0.7246 美元，日內漲幅達 0.38%。

經濟數據顯示，中國工商業的利潤有所恢復，人民幣兌美元創下自 1 月份以來的最高水平。週四離岸人民幣兌美元匯率為 6.8827，一度升至 6.8699，為 1 月 21 日以來的最高水平。

市場似乎忽略美中之間惡化的關係，最新消息顯示，美國將 24 家中國公司和個體列入黑名單，這些公司涉及南海建築和軍事活動。

截至週五 (28 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.020。+0.03%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1821 美元。-0.06%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3199 美元。-0.07%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7258 美元。+0.38%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3125 加幣。-0.12%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.57 日圓。-0.56%