聯準會釋鴿派訊息 人民幣中間價升至逾7個月新高

周五 (27 日) 中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價報 6.8891，較前一個交易日小升 12 基點，人民幣中間價已經連續四個交易日上漲，創 1 月 23 日以來新高。

聯準會主席鮑爾在今年全球央行年會宣布，聯準會同意一項「平均通膨目標」政策。他指出聯準會尋求實現平均 2% 通膨率，因此判斷通膨率持續低於 2% 後，貨幣政策可能會在一段時間內將通膨目標鎖定在略高於 2% 的水準。

另一政策變化即是調整利率政策將根據就業率相對於最高水準的「缺口 (shortfalls)」來決定」，而不是根據「偏差」來決定。聯準會不會為失業率設定具體目標，但允許決定充分就業的條件，並認為 2% 仍是合理的通膨目標。

聯準會鴿派言論帶動非美貨幣在亞洲時段走揚，離岸人民幣今日維持近期強升走勢，截至上午 11:18 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8721 人民幣，升破 6.8 大關，升值 123 基點，升幅 0.18%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.877 人民幣，升值 171 基點，升幅 0.25%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

高盛預計鮑爾在全球央行年會公布的新措施，正式推出可能要等到 9 月份的貨幣政策會議。就目前得到的資訊來說，聯準會推出「平均通膨目標」只是時間上的問題。

分析師指出在美國經濟搖搖欲墜的情況下，如果聯準會修改通膨目標並承諾長期不升息，借貸市場的活力將進一步受到刺激，從 2008 年經濟危機以來就在醞釀的重大風險資產泡沫則會繼續膨脹，不過美元指數可能會測試 91.5 的關鍵支撐，一旦跌破將可能回到 88.7 的價位。