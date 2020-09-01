〈美股盤後〉道瓊收黑逾200點 仍迎1984年來最佳八月表現

道瓊指數成分股週一 (31 日) 正式換新血，蘋果、特斯拉股票分割開跑，兩家公司同步起揚，四大指數僅科技股為主的那指收紅。

能源、工業類股下滑拖累道瓊收低逾 200 點，但道瓊本月上漲 7.6%，迎來 1984 年來最佳八月表現。

標普月漲 7%，為自 1986 年以來的最高八月增幅，刷下連續第五個月份上漲。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2520 萬例，死亡數突破 84.7 萬例，美國累計確診超過 600 萬例，累計死亡數達 18.3 萬。

週一 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 223.82 點，或 0.78%，收 28,430.05 點。

標普 500 指數下跌 7.70 點，或 0.22%，收 3,500.31 點。

那斯達克指數上漲 79.82 點，或 0.68%，收 11,775.46 點。

費城半導體指數下跌 3.71 點，或 0.16%，收 2,260.43 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收高，資訊科技、公用事業和醫療保健領漲，能源、材料與金融板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎表現好壞參半。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.60%；臉書 (FB-US) 下跌 0.16%。

道瓊成分股多收黑，迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.71%；波音 (BA-US) 下跌 2.26%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.51%。

網際網路企業 Salesforce (CRM-US)、製藥公司美國安進 (AMGN-US) 和 Honeywell (HON-US) 週一正式入列道瓊成分股，Salesforce 上漲 0.57%；安進 上漲 0.08% ；Honeywell 下跌 1.68%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 6.16%；美光 (MU-US) 下跌 0.39%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.76%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.72%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.48%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.51%。

焦點個股消息

週一特斯拉 (TSLA-US) 一股分拆成五股，其股價上漲 12.57% 至每股 498.32 美元，特斯拉超過 Visa 成為市值第七大美國公司。

蘋果 (AAPL-US) 一股拆成四股，其股價上漲 3.39% 美元至每股 129.04 美元，一些看漲言論也可能助長了樂觀情緒，Argus 和 Evercore ISI 分析師皆看好 5G 推出以及蘋果 5G iPhone 是蘋果股價的關鍵催化劑。

遠程會議公司 Zoom (ZM-US) 受益於新冠疫情，旗下視訊聊天服務廣受歡迎，其第二季營收等同於去年全年營收，其股價上漲 8.63% 至每股 325.10 美元，盤後上漲逾 9%。

外媒引述消息人士說法，TikTok 出售美國等業務得標者已出線，最早可能在週二 (9 月 1 日) 宣布交易結果。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.03%；Oracle (ORCL-US) 下跌 1.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%。

美國聯邦航空總署 (FAA) 批准亞馬遜 (AMZN-US) 可以運營旗下的送貨無人機 Prime Air，劃下亞馬遜無人快遞業務的一個里程碑，其股價上漲 1.45% 至每股 3,450.96 美元。

華爾街分析

獨立顧問聯盟首席投資長 Chris Zaccarelli 稱：「這是動量交易，人們紛紛湧向他們認為無論大流行情況都將表現良好的科技公司。」

Chris Zaccarelli 提到：「美國剛剛達 600 萬例新冠確診，進一步提醒人們疫情一直存在，直到我們對此採取行動為止。顯然，這對所有企業都有影響，但有些企業更能抵抗大流行。」

安聯投資策略師 Mona Mahajan 對此表示，在經歷了如此強勁的夏季行情後，我們又回到過去老路上，看到科技類股勝出，隨著秋季的臨近，人們越來越多地考慮待在家裡，這確實是一種防禦行為。

Private Wealth Management 首席投資長 Dave Donabedian 表示：「增持股票是在目前市場定價已達到完美水準的情況下，此時此刻做空市場是徒勞無用，因為投資人這樣和聯準會和流動性對作。」

本月標普推至創紀錄新高，正式證實新一輪牛市已經開始，還創下連續五個月上升，而自 1950 年以來，標普連續五個月上升僅出現 26 次。

Suntrust/Truist Advisory 首席市場策略師 Keith Lerner 在一份報告中稱：「值得注意的是，在經歷了如此強勁的月度連勝之後，近期股市報酬將如我們預期的那樣趨於緩和。」