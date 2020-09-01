歐元區8月製造業PMI微降至51.7 德國製造業持續擴張

據 IHS Markit 最新公布的數據顯示，歐元區 8 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 為 51.7，較 7 月份略為收縮，不過仍然處於擴張水平。德國 8 月份製造業 PMI 則續升至 52.2。

歐元區製造業 PMI(圖片 ：彭博社)

報告中顯示，歐元區 8 月份 PMI 較 7 月份時的 51.8 高位，僅微降至 51.7，顯示該地區正持續從新冠肺炎疫情中復甦。

不過，報告中也表示，復甦將是漫長的。IHS Markit 分析師 Chris Williamson 表示：「針對產出前景預測，我們持謹慎態度，令人擔憂的是，8 月份的訂單量成長略有放緩，並且有跡象表明企業正在為近期的需求疲軟做好準備。」

歐元區內最大經濟體德國的製造業在 8 月份持續復甦，德國 8 月份 PMI 終值為 52.2，是 20 個月以來第二度突破 50 榮枯分界點，儘管較先前公布的初值 53.0 有所下滑，但仍高於 7 月份的終值 51.0。

不過，IHS Markit 的首席經濟學家 Phil Smith 表示，這並不是廣泛性的復甦，因為部分德國製造商仍在受累於需求的疲軟。Smith 說道：「令人鼓舞的數據掩蓋了某些領域的持續面臨的困難，尤其是機械和設備製造業，由於投資意願低落，正遭受衝擊。」

Smith 也補充表示：「8 月份製造業就業持續以令人不安的速度在流失，這對國內需求來說是個壞消息。但是，隨著工廠訂單量的增加，我們至少可以預期裁員的速度將有所放緩。」