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就業大幅放緩！美勞工部：未來十年就業僅增加600萬

鉅亨網編譯陳宜伶
就業大幅放緩！美勞工部：未來十年就業僅增加600萬(圖片:AFP)
就業大幅放緩！美勞工部：未來十年就業僅增加600萬(圖片:AFP)
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美國勞工統計局 ((Bureau of Labor Statistics)) 週二 (1 日) 預測，由於勞動力急遽下滑、人口老化，未來十年美國就業成長將大幅放緩。

勞工統計局估計，2020 年到 2029 年間，美國預估淨增加 600 萬個就業機會，年增率僅 0.4%，遠低於 2009 至 2019 年的年增率 1.3%。當時美國走出經濟大蕭條復甦並開始復甦，這十年成為美國歷史上時間最長的經濟擴張期，直到今年 2 月才告終。

即使就業增速如此緩慢，這還是未把疫情影響納入考量的結果。新冠肺炎疫情已經導致美國失去 2500 萬個就業機會，後期因為政府開始放寬防疫限制，勞動市場才得以回溫。

勞工部數據顯示，截至 7 月份為止，仍有約 1630 萬人失業，較疫情前多出近 1100 萬人。

勞工統計局表示，新冠病毒可能會為經濟帶來「全新結構性改變」，因此未來就業預估將會考慮這一轉變帶來的影響。

除了疫情外，由於人口結構改變、科技轉型後帶來的高產能，也將使得就業機會成長緩慢。

勞工部預估 2029 年勞動力 \ 將增加 800 萬，至 1.715 億。而未來十年，經調整通膨後的國內生產總值 (GDP) 預料將以每年 1.8% 的速度成長，低於前十年的 2.3%。

勞工統計局認為未來工作機會將會集中在醫療保健領域，在就業增速最快的前 20 個行業中，醫療保健佔了五個。到 2029 年，醫療保健領域將增加近 160 萬個職位，增幅高達 22.6%。

與此同時，食品製作和服務業將增加 100 萬個職位，不過這一數據可能因疫情衝擊而有所變動。

此外，隨著科技進步，專業、企業和科學服務領域將受益。社區服務和社工行業的就業機會將增加 12.5%，電腦計算領域的就業將增加 12.1%。

製造業前景最為嚴峻，預估未來十年內將減少 44 萬 8800 個工作機會，原因是該產業採用能提高產能的新技術和機器等，取代傳統人力。

統計局最新估計，勞動參與率將從 2019 年的 63.1% 下滑至 2029 年的 61.2%，因為疫情肆虐期間基於防疫封鎖措施，勞動力大幅減少，上一回此數據曾在 1975 年底跌至這個水準。

同時，生產力預估將從過去十年的 1.1% 提高至 1.8%，反映「透過勞動力和資本投入，可望提振商業投資前景和提升效率。」

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