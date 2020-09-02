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錯過飆股Zoom？這8檔新冠受益股可望是「Zoom 2.0」

鉅亨網編譯許家華
錯過飆股Zoom？這8檔新冠受益股可望是「Zoom 2.0」（圖片：AFP）
錯過飆股Zoom？這8檔新冠受益股可望是「Zoom 2.0」（圖片：AFP）
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軟體zoom財報新冠疫情受益
Zoom 週一公布 7 月底止的財報意外強勁，原因是投資者低估了新冠疫情和全球經濟轉型對該公司帶來的動力，這令 Zoom 週二大漲 40% 以上，成為該公司上市以來表現最棒的一天。
 
沒能慧眼識英雄，錯過了視頻通訊軟體公司 Zoom (ZM-US)？《巴倫》羅列了這 8 家可望成為「Zoom 2.0」的企業，雖然這些公司尚未公布季度財報，但跡象顯示他們確實已因新冠疫情而受益良多：
 
資安軟體公司 CrowdStrike (CRWD-US) 週二大漲 14.28%，登上 52 週新高點。週三盤後該公司將公布第二季財報，先前預計營收介於 1.858 億美元至 1.903 億美元之間，每股虧損 (非 GAAP) 從 2 美分到損益兩平， CrowdStrike 預計，截至 1 月份的全年營收為 7.612 至 7.726 億美元，每股虧損 (非 GAAP) 從 5 美分至 8 美分。
 
企業軟體公司 Zuora (ZUO-US) 大漲 8.3%，該公司專門提供企業轉型成訂閱制的全面性解決方案。 該公司週三盤後也將發布第二季財報。Zuora 預計，營收總額介於 7250 萬美元至 7500 萬美元之間，非 GAAP 每股虧損 7 至 8 美分。
 
軟體開發生產工具平台供應商 PagerDuty (PD-US) 週二大漲 12.18%，週三盤後也將發布第二季財報。PagerDuty 預計營收介於 5000 萬美元至 5100 萬美元之間，非 GAAP 虧損每股 6 美分至 7 美分，全年營收總額在 2.04 億美元至 2.13 億美元之間，非 GAAP 虧損每股 25 美分至 30 美分。
 
電子簽名龍頭公司 DocuSign (DOCU-US) 週二大漲 20%， 登上 52 週新高點。該公司專司打造覆蓋文件生命周期所有階段的全套服務解决方案，週四將公布第二季財報。該公司預計營收將在 3.16 億美元至 3.2 億美元之間，全年營收將在 13.13 億美元至 13.17 億美元之間。
 
受惠遠端辦公需求，協同作業溝通軟體 Slack (WORK-US) 週二大漲 4.45%，該公司本月 8 日將公布第二季財報，估計營收總額介於 2.06 億美元至 2.09 億美元之間，非 GAAP 每股虧損 3 美分至 4 美分。全年營收將在 8.55 億美元至 8.7 億美元之間，非 GAAP 每股虧損將在 17 美分至 19 美分之間。
 
Coupa Software (COUP-US) 週二大漲 5.1%，登 52 週新高點。該公司軟體用於業務支出管理的全球技術平台 T 本月 8 日將公布第二季財報，預計營收介於 1.18 億美元至 1.19 億美元之間，非 GAAP 的每股獲利為 6 美分至 8 美分。全年營收預計在 4.89 億美元至 4.91 億美元之間。
 
雲端資安業者 Zscaler (ZS-US) 週二大漲 11.1%，登 52 週新高點。該公司本月 9 日將公布第四季財報，預估營收介於 1.17 億美元至 1.19 億美元之間，非 GAAP 的每股獲利在 2 美分至 3 美分。
 
Chewy (CHWY-US) 週二大漲 13.69%，登 52 週新高點。Chewy 是一家位於佛羅里達達尼亞灘的美國寵物食品和其他寵物相關產品的網路零售商。該公司本月 10 日將公布第二季財報，預計營收介於 16.2 億美元至 16.4 億美元之間，全年營收在 65.5 億美元至 66.5 億美元

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Zoom Video Communications Inc. Class AUS-ZMCrowdStrike Holdings Inc. Class AUS-CRWDZuora Inc. Class AUS-ZUOPagerDuty Inc.US-PDDocuSign Inc.US-DOCUSlack Technologies Inc. Class AUS-WORKCoupa Software Inc.US-COUPZscaler Inc.US-ZSChewy Inc. Class AUS-CHWY

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