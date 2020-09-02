上緯投控子公司上海科創版上市案 獲中國證監會通過

上緯投控 (3708-TW) 持股 88.75% 子公司上緯新材料申請中國上市案，繼先前獲上海證交所科創版上市委員會審議通過後，昨 (1) 日也獲中國證券監督管理委員會通過，最快本月有機會掛牌，成為上緯投控旗下小金雞。

據上市地法規，上緯新材料將發行新股股數，上緯投控持股比例將降至 71 至 80.68% 間，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。

上緯新材料為上緯投控子公司，為加速拓展中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高競爭力與提升品牌形象，赴上海證交所科創版申請掛牌上市，若順利完成上市程序，可望對上緯投控帶來正面效益，提升轉投資價值。

上緯新材料目前主要經營高性能合成樹脂研發與生產業務，掛牌上市募集的資金，將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，並對子公司上緯江蘇新材料增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備，引進高端研發人才，提升創新能力。

上緯佈局多年的碳纖維複合材料事業逐漸開花結果，出貨逐步放量，帶動第 2 季獲利大增，稅後純益 2.5 億元，季增 4.5 倍，年減 28.6%，每股純益 2.73 元；上半年稅後純益 2.95 億元，年減 29%，每股純益 3.22 元。