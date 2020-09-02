【中信投信】日企看好度增 投資越南動能好旺

美國日前匯率評估結果認為越南政府涉嫌操縱匯率，恐被列入匯率操縱國、課徵反補貼稅，然根據日本貿易振興機構（JETRO）調查，自從貿易戰爆發後，日企看中越南未來成長性，布局越南意願逐年增加。中國信託投信認為，在國內外因素綜合考量下，美國抵制越南的機率低，且從外資流向來看，國際資金仍厚愛越南，建議在國際經濟動能趨緩的逆風下，越南的經濟動能與基本面佳，投資後市持續看好。

根據日本貿易振興機構 2019 年底針對 9 千多間日企進行調查，共有 3 千多間回覆，其中願意到中國擴大生產的企業比例較去年降低，相反的，願意加大越南布局的企業比例逐年增加，共上千間日企將擴大投資。當被問及擴產越南原因，最多日企回覆「市場規模成長性」，另表示「客戶集中」、「採購容易」的日企比率亦較之前的調查上升。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，日企對中國偏好降低，並願意增投越南，代表貿易戰攻防下，地緣政治成為企業擴產考量之一，隨著美中關係持續僵持，越南對外資的吸引力將穩定提升。

貿易戰以來，多數國際重大事件發展都對越南有利，唯獨 25 日美國財政部對商務部提交的匯率評估結果，顯示越南政府可能涉嫌操縱匯率，成為越南近期相對利空的國際新聞。若越南被列為匯率操縱國，可能被課徵「反補貼稅」，對出口貿易形成傷害。

張晨瑋認為，從國內外情勢分析，美國對越南開槍的機率「相當低」。首先，美國 11 月即將總統大選，總統川普面對疫情、經濟的雙重夾擊，得先確保國內經濟政策刺激到位，越南匯率問題對美國經濟的影響、選民情緒的吸引力都不高，預料不會是川普任內率先處理的要務。

其次，中國欲擴大南海控制權，就地緣政治來說，越南與中國比鄰，是美國圍堵的重要防線之一，川普既不會想要擴大外交戰場，也不會想失去越南這個重要盟友。

總結來說，維持與越南的友好關係，對美國利大於弊，且疫情糾纏下，越南外資投資仍維持相當熱度，代表國際外資對越南長期經濟發展投下贊成票。根據 Dragon Capital 數據，今年外資直接投資金額僅較去年略少 6%。

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本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。