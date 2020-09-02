淘帝-KY擁50億元現金 低價搶市占迎明年復甦

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 今 (2) 日透露，今年以來中國服裝市場拋售壓力重，同業間都以低價策略先搶市占，預料產業秩序大致在雙 11 電商年度大檔後陸續調整完畢，而淘帝帳上現金 (含基金和定存) 達 50 億元，「至少燒 10 年都夠」，看待在產業秩序趨穩後，反而可拿下更多的市占，明年將不致再有削價競爭狀況。

淘帝指出，今年受疫情影響，4 月中國陸續解封後服飾業也開始低價拋售競爭，淘帝 5 月跟進，有利全中國 25 家代理商在當地的銷售競爭。

淘帝認為，服飾界勢必出現一波淘汰潮，因此，進入下半年後秋冬裝仍維持低價搶市策略，也反映在代理商下訂數量較以往增加 30%。

儘管低價搶市不容易獲利，不過，淘帝強調，在 50 億元雄厚現金的支撐下，低價策略更有利在這波產業洗牌中搶下更大市占，預料在第四季雙 11 大檔後，各大廠商促銷量會多很多，屆時產業秩序將大致完成，明年應不會再有削價競爭狀況。

淘帝目前在中國各省共 25 家代理商，上半年約收掉 300 家門市，目前仍有 1300 家據點，淘帝說明，並未有逾期帳款問題，即便是受疫情衝擊最甚的武漢，當地代理商也沒有欠款狀況，顯示營運體質佳。

另外，目前淘帝進行史上第二次庫藏股，預料執行率至少都會達 50% 以上。