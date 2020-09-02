〈黃天牧開講〉宏泰人壽採不動產作價增資？ 黃天牧：保險業增資就要用現金

宏泰人壽 6 月底淨值比 1.88%，為唯一一家未達監理標準的壽險公司，若下半年仍未改善，恐將面臨金管會勒令增資，外界關切，宏泰人壽若要增資是否可採不動產作價增資，金管會主委黃天牧今 (2) 日首度表態，「不希望用這種方式處理，保險業增資就要用現金。」

金管會祭出的壽險業淨值比監理新指標已於今 (2020) 年 4 月 1 日上路，以連續 2 期淨值比低於 3% 為門檻。而各壽險業今年上半年淨值比出爐，宏泰人壽以 1.88% 為唯一不合格公司，由於 6 月底為第一期，宏泰人壽還有今年 12 月底的一次機會，因此目前遭勒令增資。

黃天牧表示，壽險業增資目前看兩個指標，RBC 不到 200%、淨值比連續 2 期不到 3%，RBC 指標原已在保險法規範，但是淨值比目前是以行政規定，待保險法修正後會正式納入，而監理上為維持市場穩定，該要求的、該督促都會督促。

不過，過去曾有遠雄人壽、宏泰人壽大股東分別在 2002 年、2015 年以其持有的不動產作價完成增資，化解財務危機，是否允許宏泰人壽用不動產作價增資？黃天牧表示，不動產作價增資是一個不理想的方式，「保險業要增資就要用現金」，至於是否意味不准宏泰人壽走此方式，黃天牧未正式回應，僅表示「任何個案都需要審查。」