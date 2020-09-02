採購成本增加 太極7月每股虧0.02元

太陽能電池廠太極 (4934-TW) 今 (2) 日公布 7 月自結，稅後虧損 0.03 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.02 元；太極指出，7、8 月受矽料價格上漲影響，加上成本未完全反應至售價，獲利空間遭壓縮，預計 9、10 月矽料價格回穩後，可望逐步回升。

太極 7 月營收 1.86 億元，月減 4.19%，年減 3.63%，累計前 7 月營收 12.54 億元，年減 7.76%。

太陽能矽料龍頭廠寶利協鑫 7 月發生爆炸後，多晶矽供不應求，全球第三大廠通威也在 8 月受四川水災衝擊，停止生產多晶矽，加劇矽料價格上漲，反觀電池業者因受模組廠壓價，導致成本未完全反映在售價，獲利因此受到影響。

展望下半年，太極表示，受惠美國地區客戶拉貨動能持強，訂單能見度高，預期稼動率可維持滿載至 10 月，加上上游矽料價格漲勢趨緩，採購成本降低，有助下半年營運。

太極第二季因認列出售 15 MW 的電站收入，營運轉虧為盈，每股純益 0.3 元，創近四年來新高，上半年也轉盈；太極上半年營收 10.68 億元，年減 8.44%，稅後純益 0.53 億元，每股稅後純益 0.26 元。